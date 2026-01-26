ProPetro glisse sur le lancement d'une offre d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 janvier -

** Les actions du fournisseur de services pétroliers ProPetro PUMP.N ont baissé de 5,9 % à 10,47 $

après la publication d'un projet d'augmentation de capital

** La société basée à Midland, au Texas, lance une offre de 12,5 millions d'actions ()

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, y compris pour financer le capital de croissance pour l'équipement de production d'énergie supplémentaire

** Goldman Sachs est le chef de file de l'opération

** La société aura environ 117,1 millions d'actions en circulation après l'offre, selon le prospectus

** Les actions de PUMP ont terminé en hausse de 1,6 % à 11,12 $ le lundi. L'action est en hausse de 17% au début de 2026 et d'environ 80% au cours des six derniers mois ** 4 analystes sur 9 considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 5 comme un "maintien"; leur PT médian est de 12 $, selon les données de LSEG