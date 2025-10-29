 Aller au contenu principal
ProPetro bondit après que ses prévisions de recettes pour le troisième trimestre ont été dépassées
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 14:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre -

** Les actions du fournisseur de services pétroliers ProPetro PUMP.N bondissent de 23,3 % à 9,00 $ en pré-commercialisation après que les revenus du troisième trimestre ont dépassé les estimations

** Les revenus de 294 millions de dollars dépassent les estimations de 275,7 millions de dollars - selon les données compilées par LSEG

** La société annonce une perte trimestrielle de 0,02 $ par action, inférieure à la perte de 1,32 $ enregistrée il y a un an

** PUMP affiche un Ebitda ajusté de 35 millions de dollars, inférieur aux estimations de 39,4 millions de dollars

** Les dépenses d'investissement pour l'année 2025 devraient se situer entre 270 et 290 millions de dollars, en baisse par rapport à la fourchette de 270 à 310 millions de dollars annoncée précédemment

** Les marchés de l'énergie au sens large, y compris le marché des complétions dans le bassin permien, continuent de faire face à des défis. Nos investissements stratégiques, en particulier dans l'expansion de PROPWR et la transition de notre flotte électrique FORCE, ont renforcé les fondations de l'entreprise et notre capacité à résister aux turbulences du marché ", a déclaré le directeur général Sam Sledge

** A la dernière clôture, les actions de PUMP ont baissé de 21,76% depuis le début de l'année

