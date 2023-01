Promotion en France chez Fenthum

(NEWSManagers.com) - Elena Ganem vient d'être promue directrice pays, responsable des services de développement commercial en France de Fenthum, la société qui distribue les fonds d'Ethenea et Mainfirst AM. Depuis 2018, elle représente la société de gestion Ethenea pour les marchés français et monégasque. Elle a vu son portefeuille s'élargir via son intégration chez Fenthum en 2019, puis, après plusieurs promotions, elle a également couvert en parallèle le marché wholesale italien (mai 2022). Par le passé, elle a notamment travaillé pour le tierce partie marketeur MyFunds Office (2015-2018), et pour le média H24 Finance (2013-2015).