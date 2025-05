Prologue: vers une cession d'O2i Ingénierie à Archos information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 15:30









(CercleFinance.com) - Archos annonce avoir signé une promesse d'acquisition ferme de 100% des actions de O2i Ingénierie, filiale du groupe Prologue spécialisée dans la transformation digitale, le déploiement et la maintenance de systèmes d'information.



'Cette acquisition permettra au groupe Archos de renforcer ses activités de service vers les entreprises et la défense et de viser une hyper croissance de l'ordre de 100% en 2025, soit un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 60 millions d'euros', explique le groupe de solutions mobiles.



La transaction (0,3 million d'euros) reste soumise à la consultation des instances représentatives du personnel de Prologue, à l'accord et à la signature de la documentation définitive et devrait être finalisée au 1er juillet 2025.





