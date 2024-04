Prologue : Plan stratégique 2024-2027 / Opinion: Achat / Objectif: 0,33 € / Potentiel: +85,4%

Plan stratégique 2024-2027

Recentrage sur les activités et pays les plus porteurs

Objectif d'amélioration de la profitabilité

Volonté de mieux valoriser le groupe

Actualité : Plan stratégique

A la tête du groupe depuis juillet dernier, la nouvelle direction a dévoilé un plan stratégique 2024-2027 dont l'objectif est de mieux extérioriser, pour ses actionnaires et salariés, une plus juste appréciation de ses activités, de son potentiel de croissance et de la valeur de ses actifs.

Ce plan s'articule autour de plusieurs axes :

1. Supprimer les foyers de pertes récurrents : après avoir investi pendant plusieurs années dans le développement de solutions logicielles pour des nouvelles technologies comme le Cloud ou le Quantique, la décision a été prise de stopper les investissements dans ces domaines et de ne pas poursuivre ces activités au vu de résultats commerciaux inférieurs aux attentes et de structures toujours déficitaires. Les 1ères actions de réduction des coûts ont d'ailleurs déjà été engagées sur la fin de 2023 ;

2. Se recentrer sur la France et l'Espagne : Dans une volonté de diversification géographique, le groupe s'était développé en Amérique Latine (Brésil notamment) et du Nord. Il constate, malgré ses efforts, que ces zones demeurent marginales à l'échelle du groupe (3,3% du CA 2023) et consommatrices sur le plan humain et financier. Il a donc décidé d'y réduire les investissements et envisage différentes possibilités pour les céder dans de bonnes conditions ;

3.Concentrer ses ressources sur les activités les plus porteuses à savoir d'un côté la formation IT, Digital et Management et de l'autre les services informatiques et les logiciels ;

4. Améliorer la profitabilité pour atteindre d'ici 2 à 3 ans 8% de marge opérationnelle ;

5. Supprimer la décote de « holding » qui pèse sur la valorisation du groupe compte tenu du profil différent de ces activités et des faibles synergies entre elles. Aucune décision n'a pour le moment été prise mais la direction étudie plusieurs scénarii.