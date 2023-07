Prologue: Olivier Balva nommé PDG après la bronca des actionnaires

(AOF) - « Le Conseil d’Administration, avec sa nouvelle composition à la suite de l’Assemblée Générale Mixte du 30 juin, a procédé à la nomination à l'unanimité de M. Olivier Balva au poste de Président Directeur Général du Groupe Prologue ». Le groupe informatique annonce son changement de gouvernance après que les actionnaires ont révoqué trois administrateurs et nommé deux indépendants proposés par l’Asamis (Association des actionnaires minoritaires de sociétés cotées ). L’Association obtient le non renouvellement de Michel Seban, PDG depuis la démission de son père Georges Seban le 8 mai 2023.

L'Asamis dénonçait notamment dans un communiqué du 8 juin 2023 " une résolution qui permettrait l'attribution d'actions gratuites aux dirigeants et aux mandataires sociaux " " malgré de piètres résultats en 2022 " et " au mépris de toute gouvernance ", ainsi que " l'absence d'opposition des administrateurs indépendants actuels à la spoliation des actionnaires minoritaires ", et la nomination Michel Seban, " architecte de 70 ans sans d'autres compétences propres à l'activité de Prologue que d'être le fils de Georges Seban".

Ancien directeur de la stratégie du groupe Prologue (2010-2016), Olivier Balva, diplômé de l'Essec, a également occupé des postes de direction chez Use IT Cloud et au sein du groupe O2i.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Informatique / ESN (entreprises de services numériques)

Une croissance freinée par le recrutement

Selon une étude pour Numeum, l'organisation professionnelle du numérique, 79 % des entreprises du secteur jugent que leur croissance est bridée par la pénurie de talents face à une demande portée par la transformation numérique. Les entreprises de services du numérique prévoient une croissance de 5 % pour 2022. Plusieurs leviers sont activés par les entreprises pour séduire les talents, en particulier la rémunération, alors que la moyenne des salaires a généralement augmenté dans le secteur informatique. De nouvelles organisations du travail, des perspectives d'évolution de carrière et des missions qui ont du sens sont d'autres atouts. Ainsi Capgemini a adopté un nouvel accord qui propose jusqu'à 70 % de télétravail à tous les collaborateurs. Ces adaptations sont indispensables alors qu'un rapport de la Direction de l'animation de la recherche, des études et statistiques (Dares) et France Stratégie établissent que les métiers de l'informatique seront parmi ceux qui recruteront le plus d'ici à 2030.