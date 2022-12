Projet de fusion Makheia Group - Netmedia Group • Convocation à l’Assemblée Générale Mixte du mardi 13 décembre à 10:30

Conformément au vote à l’unanimité le 3 novembre 2022 par son conseil d’administration du projet de fusion entre les deux entreprises, Makheia Group confirme la tenue d’une Assemblée Générale Mixte - Mardi 13 Décembre à 10:30 au 10 rue du Débarcadère – 75017 Paris.



La fusion va permettre de créer un nouveau groupe de communication, leader en France des media BtoB, de la communication digitale et du content marketing. Le nouveau Groupe détiendra en direct 13 filiales dont 8 métiers couvrant la communication corporate, la génération de leads via des médias verticaux, l’e-commerce et aura une activité à l’international dans 3 pays.

Le nouveau Groupe, dont la valeur post-fusion sera autour de 50 millions d’€, entrera dans le Top 5 des Groupes de communication indépendants français.



Cette opération fait suite à l’entrée de NetMedia Group au capital de Makheia Group, intervenue mi-septembre.



Pour rappel, les résolutions de l’Assemblée Générale Mixte sont disponibles ici : https://www.makheia.com/wp-content/uploads/2022/11/Brochure-de-convocation.pdf

Le formulaire de vote est disponible sur le site de la société à cette adresse : https://www.makheia.com/wp-content/uploads/2022/11/Formulaire-vote-par-correspondance.pdf