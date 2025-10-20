Progressive chute après que Morgan Stanley l'a fait passer à « sous-pondérer » et a abaissé son objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Les actions de l'assureur automobile Progressive Corp PGR.N ont baissé de 1% à environ 224 dollars avant le marché

** Morgan Stanley rétrograde la note à « sous-pondération » de « égale-pondération », et réduit l'objectif de cours à 214 $ contre 265 $

** Le nouvel objectif de cours montre une baisse de 5 % par rapport à la dernière clôture du titre

** Morgan Stanley abaisse la note de l'entreprise, déclarant que les bénéfices pourraient diminuer dans les années à venir et que l'action semble trop chère sur la base des bénéfices à long terme

** Morgan Stanley note que les réductions des tarifs d'assurance de la société en Floride ne devraient pas stimuler la croissance du nombre de contrats, car l'ensemble du secteur baisse ses tarifs, ce qui annule tout avantage concurrentiel

** 11 des 25 sociétés de courtage considèrent l'action comme « à l'achat » ou supérieure, 13 comme « à conserver » et 1 comme « à vendre »; leur objectif de cours médian est de 261,50 $ – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action avait chuté de 5,8 % depuis le début de l'année