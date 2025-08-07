Progression des indices européens, la Banque d'Angleterre abaisse son taux directeur

(AOF) - Excepté Londres, les marchés européens ont clôturé dans le vert. Comme attendu, la Banque d'Angleterre (BoE) a réduit son taux directeur de 25 points de base à 4%. Après l'entrée en vigueur des taxes américaines ce jeudi, Donald Trump en imposera une autre autour de 100% sur les puces et semi-conducteurs. Côté valeurs, Accor s'est distingué, en finissant en tête du CAC 40, suite à des informations de Bloomberg évoquant une éventuelle introduction en Bourse de sa filiale Ennismore aux États-Unis. Le CAC 40 a progressé de 0,97% à 7709 points. L'Eurostoxx 50 a gagné 1,38% à 5335 points.

En Europe , WPP (-2,56% à 391,80 pence) a trébuché à la Bourse de Londres après la présentation de résultats en repli. Sans surprise, le premier semestre a été difficile. Sur les six premiers mois de l'année, le groupe publicitaire britannique a généré un chiffre d'affaires de 6,663 milliards de livres sterling (environ 7,63 milliards d'euros), en baisse de 7,8% ou de 2,4% à périmètre constant. Le bénéfice d'exploitation s'est quant à lui affaissé de 47,8%, pour atteindre 221 millions de livres sterling, tandis que la marge opérationnelle a reculé de 2,6 points pour s'installer à 3,3%.

A Paris, STMicroelectronics (+0,28% à 21,36 euros) a fini légèrement dans le positif après avoir longtemps évolué dans le rouge en cours de séance, au sein de l'indice CAC 40. Le titre s'était replié une bonne partie de la séance ce jeudi au lendemain de l'annonce par Donald Trump d'une taxe de 100% appliqué au secteur des puces et semi-conducteurs. Même effet pour le groupe allemand Infineon qui cède 1,75% à Francfort. Le président américain n'a pas encore dévoilé la date d'entrée en vigueur de cette nouvelle taxe. Pour le fabricant franco-italien de puces électroniques, il s'agit d'une bien mauvaise nouvelle après sa performance décevante au second trimestre.

Selon Bloomberg, Accor (+3,91% à 44,38 euros) a fini à la première place du CAC 40. Le groupe hôtelier chercherait à introduire, à la Bourse de New York, sa filiale Ennismore qui dispose d'un réseau d'hôtels " lifestyle ". Toujours selon l'agence qui cite des sources proches du dossier, la valorisation de cette entité pourrait atteindre plusieurs milliards de dollars. En juin 2022, Accor a cédé 10,8% du capital d'Ennismore à un consortium qatari pour un montant de 185 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

Au deuxième trimestre 2025, le solde commercial FAB/FAB de la France se détériore de 2,8 milliards d'euros par rapport au premier trimestre 2025 et atteint -22,9 milliards d'euros. Le solde des matériels de transport habituellement excédentaire est à l'équilibre ce trimestre après un net repli. Le solde agricole s'améliore mais demeure déficitaire pour le quatrième trimestre consécutif. La nette détérioration du solde avec l'Asie, l'Union européenne, l'Amérique et l'Afrique n'est pas compensée par l'amélioration du solde avec le Proche et Moyen-Orient.

Conformément aux attentes du marché, la Banque d'Angleterre (BoE) a réduit son taux directeur de 25 points de base à 4%. Le comité de politique monétaire (MPC) de la BoE a pris cette décision à la faveur de cinq votes contre quatre. " Les taux d'intérêt ont ralenti la hausse des prix au cours des deux dernières années et demie. L'inflation a considérablement reculé depuis son pic de plus de 11% en 2022. L'inflation a encore augmenté récemment, mais dans une proportion beaucoup plus faible ", a déclaré la BoE.

La semaine dernière, les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage aux États-Unis se sont élevées à 226 000 unités, soit une progression de 7 000 par rapport aux 219 000 de la semaine précédente. Les analystes attendaient un chiffre autour de 221 000.

Aux États-Unis, les stocks hebdomadaires de gaz naturel ont augmenté de 7 milliards de pieds cubes, pour un total de 3 130 milliards de pieds cubes. Les analystes tablaient sur une hausse de 10 milliards de pieds cubes et un précédent à 48 milliards de pieds cubes. Les stocks sont inférieurs de 137 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même période et supérieurs de 173 milliards de pieds cubes à la moyenne quinquennale de 2 957 milliards de pieds cubes.

Vers 17h40, l'euro perd 0,18% à 1,1637 dollar.