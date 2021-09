Progression des deux plateformes innovantes de Transgene et visibilité financière étendue à fin 2023

Résultats financiers du 1er semestre 2021 et point sur l’activité



-­ TG4050 (plateforme myvac®) – Premières données des deux essais de Phase I attendues durant la deuxième quinzaine de novembre 2021

­- TG4001 – Premiers patients inclus dans un essai clinique randomisé de Phase II – Résultats de l’analyse intermédiaire attendus autour de la fin de 2022

­- TG6002 – Les premières données de Phase I apportent la preuve de concept clinique de l’administration par voie intraveineuse du virus oncolytique breveté de Transgene (plateforme Invir.IO™)

­- BT-001 (premier candidat Invir.IO™) – Inclusion des premiers patients dans l’essai de Phase I/IIa et obtention de l’autorisation Investigational New Drug (IND) de la FDA américaine – Premiers résultats attendus au S1 2022

-­ 48,1 millions d’euros de trésorerie et équivalents de trésorerie disponibles au 30 juin 2021 suite à la réalisation d’un placement privé à hauteur de 34,1 millions d’euros - Visibilité financière étendue jusqu’à fin 2023



Conférence téléphonique en anglais ce jour à 18 h (détails en fin de communiqué)



.../...