Progression de 15,2% des immatriculations de voitures neuves en juillet en Europe (Acea)

(AOF) - En juillet 2023, le marché automobile de l'UE a poursuivi sa trajectoire de croissance, progressant de 15,2 %, et bouclant un douzième mois consécutif de croissance, selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles (Acea). Les immatriculations de voitures neuves ont atteint 851 156 unités, alors que l'UE est encore en rémission des pénuries de composants de l'an dernier. La plupart des marchés ont affiché une croissance solide, y compris les quatre principaux: France (+19,9 %), Allemagne (+18,1 %), Espagne (+10,7 %) et Italie (+8,7 %).

De janvier à juillet 2023, les immatriculations de voitures neuves dans l'UE ont augmenté de manière significative (+17,6 %), pour atteindre un total de 6,3 millions d'unités. Malgré les signes de reprise de l'industrie automobile européenne après les perturbations liées à la pandémie, les volumes affichés depuis le début de l'année sont encore inférieurs de 22 % à ceux de 2019. La plupart des marchés ont enregistré des progressions à deux chiffres au cours de cette période de sept mois, et notamment les quatre plus grands : Espagne (+21,9 %), Italie (+20,9 %), France (+15,8 %) et Allemagne (+13,6 %).