Progress Software progresse après des prévisions supérieures aux attentes pour le premier trimestre

20 janvier - ** Les actions de Progress Software PRGS.O , société de logiciels alimentés par l'intelligence artificielle, grimpent de 6,5 % à 41,10 $ après la clôture des marchés

** PRGS prévoit un chiffre d'affaires de 244 à 250 millions de dollars pour le 1er trimestre, supérieur aux prévisions de 243,56 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le BPA ajusté du 1er trimestre devrait se situer entre 1,56 et 1,62 $, également supérieur aux prévisions de 1,41 $ par action

** PRGS annonce un chiffre d'affaires de 252,67 millions de dollars au 4ème trimestre, contre des prévisions de 252,86 millions de dollars

** Le bénéfice par action ajusté du 4ème trimestre s'élève à 1,51 $, contre 1,31 $ prévu

** PRGS a chuté de plus de 33% en 2025