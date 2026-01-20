 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Progress Software progresse après des prévisions supérieures aux attentes pour le premier trimestre
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 22:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 janvier - ** Les actions de Progress Software PRGS.O , société de logiciels alimentés par l'intelligence artificielle, grimpent de 6,5 % à 41,10 $ après la clôture des marchés

** PRGS prévoit un chiffre d'affaires de 244 à 250 millions de dollars pour le 1er trimestre, supérieur aux prévisions de 243,56 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le BPA ajusté du 1er trimestre devrait se situer entre 1,56 et 1,62 $, également supérieur aux prévisions de 1,41 $ par action

** PRGS annonce un chiffre d'affaires de 252,67 millions de dollars au 4ème trimestre, contre des prévisions de 252,86 millions de dollars

** Le bénéfice par action ajusté du 4ème trimestre s'élève à 1,51 $, contre 1,31 $ prévu

** PRGS a chuté de plus de 33% en 2025

Valeurs associées

PROGRESS SOFTWAR
38,6028 USD NASDAQ -3,71%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank