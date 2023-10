Programme de l'actualité de REUTERS à 6 heures (ET) et 10 heures (GMT)

2 octobre - Voici les principaux sujets et les plans de couverture à venir pour le service de texte de Reuters à partir de 6 heures ET/10 heures GMT. Pour un calendrier complet des nouvelles et des événements, consultez notre calendrier éditorial sur Reuters Connect . TOP STORIES MONDIAL CRISE UKRAINIENNE/ Les ministres de l'UE se réunissent en Ukraine pour montrer leur soutien après les hésitations des Etats-Unis et de la Slovaquie KYIV, 2 oct (Reuters) - Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont tenu leur toute première réunion en dehors de l'Union en Ukraine lundi, en signe de soutien au pays après qu'un candidat pro-russe a remporté les élections en Slovaquie et que le Congrès américain a supprimé le financement de Kyiv dans un projet de loi sur les dépenses. BOMBARDEMENT D'ANKARA PAR LA TURQUIE Après l'attentat d'Ankara, la Turquie riposte en Irak et dans son propre pays ISTANBUL, 2 octobre (Reuters) - La Turquie a déclaré avoir déclenché des frappes aériennes sur des cibles militantes dans le nord de l'Irak et arrêté des suspects à Istanbul pendant la nuit, quelques heures après que des militants kurdes aient déclaré avoir orchestré le premier attentat à la bombe dans la capitale Ankara depuis des années. LES ÉTATS-UNIS USA-TRUMP/NEW YORK L'empire commercial de Donald Trump en péril alors que s'ouvre à New York un procès civil pour fraude (Reuters) - Donald Trump et son entreprise familiale doivent être jugés lundi à New York dans une affaire de fraude civile qui pourrait porter un coup majeur à l'empire immobilier de l'ancien président américain. AUTOS-LABOR/UAW-MACK Les travailleurs de l'UAW et Mack Trucks parviennent à un accord pour éviter la grève 2 octobre (Reuters) - Environ 4.000 travailleurs représentés par l'United Auto Workers (UAW) ont conclu un accord avec Mack Trucks, propriété du groupe Volvo, juste avant minuit, heure normale de l'Est (0400 GMT), dimanche, ont déclaré le syndicat et la société. AFFAIRES ÉNERGIE-EMIRATS/ADIPEC Le président de la COP28 déclare que les compagnies pétrolières soutiennent l'objectif de zéro émission nette en 2050 ABU DHABI, 2 octobre (Reuters) - Le président de la COP28, Sultan al-Jaber, a déclaré lundi que plus de 20 compagnies pétrolières et gazières se ralliaient à ses appels pour réduire les émissions de carbone avant le sommet des Nations Unies sur le changement climatique. PENNON GROUP-OUTLOOK/ Les entreprises britanniques du secteur de l'eau envisagent de lourds investissements et des factures en hausse (Reuters) - Plusieurs compagnies des eaux britanniques ont proposé lundi d'investir des milliards de livres pour s'attaquer aux problèmes de qualité de l'eau, de fuites et de pollution, dans une démarche qui, selon un organisme industriel, verrait les factures augmenter en moyenne de 156 livres par an et par ménage d'ici à 2030. STYLE DE VIE ET DIVERTISSEMENT FOOTBALL-NFL/SWIFT L'ère NFL de Taylor Swift: La star de la pop regarde à nouveau les Chiefs, Kelce au milieu des rumeurs de romance NEW YORK, 1 octobre (Reuters) - La mégastar de la pop Taylor Swift n'était qu'une spectatrice dimanche au stade MetLife du New Jersey, où elle a donné trois concerts à guichets fermés en mai devant plus de 217.000 fans, mais elle était tout de même la star du spectacle en regardant son soupirant, le tight end des Kansas City Chiefs Travis Kelce, affronter les Jets de New York. JAPAN-ROBOT/ Une startup japonaise développe un robot semblable à Gundam pour un prix de 3 millions de dollars YOKOHAMA, Japon, 2 octobre (Reuters) - La start-up Tsubame Industries, basée à Tokyo, a mis au point un robot à quatre roues de 4,5 mètres de haut (14,8 pieds) qui ressemble au "Mobile Suit Gundam" de la très populaire série d'animation japonaise, et qui peut être acheté pour 3 millions de dollars. SPORTS JEUX-ASIE/ L'haltérophile nord-coréen établit un nouveau record du monde à Hangzhou HANGZHOU, Chine, 2 oct (Reuters) - La Corée du Nord a continué à faire une démonstration impressionnante en haltérophilie aux Jeux asiatiques de Hangzhou lorsque Kim Il Gyong a soulevé 111 kg, établissant un nouveau record du monde à l'arraché dans la catégorie des 59 kg chez les femmes, au huitième jour de compétition lundi. SOCCER-ENGLAND-NTG-BRE/ L'équipe de Forest fait monter la pression sur le corps des arbitres (Reuters) - Le manager de Nottingham Forest, Steve Cooper, a déclaré que les officiels n'avaient pas réussi à prendre les bonnes décisions une fois de plus dimanche, alors que les critiques à l'encontre du corps arbitral PGMOL après une succession d'appels controversés ne montrent aucun signe d'apaisement. ARTICLES À VENIR SCIENCE / TECHNOLOGIE AMGEN-CANCER/POUMON Le personnel de la FDA publie des documents d'information sur le médicament d'Amgen contre le cancer du poumon Le personnel de la FDA américaine devrait publier des documents d'information sur le médicament anticancéreux Lumakras d'Amgen avant la réunion d'un groupe d'experts indépendants, qui discutera de la demande de la société pour l'utilisation du médicament chez les patients adultes atteints d'un type de cancer du poumon qui ont reçu un traitement antérieur. 3 octobre POLITIQUE / AFFAIRES INTERNATIONALES ALLEMAGNE-POLITIQUE/ Conférence de presse hebdomadaire du parti vert allemand 2 Oct 07:00 ET / 12:00 GMT BRETAGNE-POLITIQUE/CONSERVATEURS-HUNT (TV) Le ministre britannique des finances, Jeremy Hunt, s'adresse au parti conservateur au pouvoir Le ministre britannique des finances, Jeremy Hunt, déclarera lors de la conférence annuelle du Parti conservateur qu'il ne peut répondre aux appels à la réduction des impôts alors que le taux d'inflation britannique est encore plus de trois fois supérieur à l'objectif de la Banque d'Angleterre. Lors d'interviews accordées aux médias tôt lundi, M. Hunt a déclaré qu'il croyait en la réduction des impôts, mais qu'il ne pouvait pas s'engager à réduire les impôts avant les prochaines élections. 2 Oct 09:00 ET / 14:00 GMT CONGO-ELECTION/ (TV) Le lauréat du prix Nobel Mukwege devrait annoncer sa candidature à la présidence du Congo Le gynécologue et militant de la République démocratique du Congo Denis Mukwege, qui a remporté le prix Nobel de la paix en 2018 pour son combat de près de deux décennies contre les violences sexuelles, devrait annoncer qu'il présentera sa candidature à l'élection présidentielle de décembre. 2 Oct 11:00 ET / 16:00 GMT USA-TRUMP/NEW YORK (PIX) (TV) L'empire commercial de Donald Trump en péril alors que s'ouvre à New York un procès civil pour fraude L'ancien président des Etats-Unis, Donald Trump, et son entreprise familiale doivent être jugés lundi à New York dans le cadre d'une affaire de fraude civile qui pourrait porter un coup majeur à son empire immobilier. 2 Oct 20:00 ET / 01:00 GMT NIGERIA-STRIKE/ Les syndicats nigérians se préparent à faire grève pour lutter contre la crise du coût de la vie Les syndicats nigérians prévoient d'entamer une grève illimitée pour lutter contre la crise du coût de la vie après que le président Bola Tinubu a supprimé une subvention à l'essence populaire mais coûteuse. 3 Oct BRETAGNE-POLITIQUE/CONSERVATEURS-BRAVERMAN La ministre britannique de l'Intérieur, Suella Braverman, s'adresse à la conférence annuelle du Parti conservateur La ministre britannique de l'Intérieur, Suella Braverman, s'adressera à la conférence annuelle du Parti conservateur 3 octobre CANADA-POLITICS/SPEAKER (PIX) La Chambre des communes du Canada élit un nouveau président après une controverse 3 Oct CRIME / DROIT / JUSTICE USA-TRUMP/TROUBLES (PIX) FACTBOX - Les ennuis judiciaires de l'ancien président américain Donald Trump L'ancien président américain Donald Trump est confronté à de nombreux problèmes juridiques alors qu'il brigue l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle de 2024. Trump, 77 ans, nie tout acte répréhensible. 2 Oct 05:00 ET / 10:00 GMT USA-BANKMANFRIED/DEFENSE (PIX) Quels sont les arguments de la défense de Sam Bankman-Fried lors de son prochain procès pour fraude? Sam Bankman-Fried est susceptible de faire valoir que, même s'il aurait dû gérer FTX avec plus de prudence, il n'a jamais eu l'intention de voler les fonds des clients, et que tout détournement de fonds des clients pour combler les pertes de son fonds spéculatif Alameda Research a été effectué par d'autres dirigeants à son insu. Un ENQUÊTE de la stratégie de défense probable de Bankman-Fried. 2 Oct 05:00 ET / 10:00 GMT USA-COURT/ La Cour suprême des États-Unis rend des ordonnances dans les appels en cours. 2 Oct 08:30 ET / 13:30 GMT AFFAIRES / ÉCONOMIE USA-SHUTDOWN/CAPITOL-WORKERS Les personnes qui nourrissent et nettoient après le Congrès américain perdent de l'argent dans les fermetures Certains des premiers Américains à ressentir la morsure de la fermeture partielle du gouvernement sont les personnes qui gèrent les concessions alimentaires et nettoient pour le Congrès américain dans le Capitole. Certains travailleurs contractuels vont travailler de longues journées pendant que les législateurs débattent jusque tard dans la nuit et ne recevront pas de chèque de paie pendant ce temps. 2 Oct 05:00 ET / 10:00 GMT BRÉSIL-ECONOMIE/ENQUÊTE La banque centrale du Brésil publie une enquête hebdomadaire sur les attentes du marché La banque centrale publie les résultats d'une enquête économique hebdomadaire menée auprès de plus de 100 institutions financières. Cela comprendra les prévisions pour le PIB, les taux d'intérêt et les taux d'inflation. 2 Oct 06:00 ET / 11:00 GMT CHILE-ECONOMY/INDICATOR Chili - Indice d'activité La banque centrale du Chili publie les données d'activité économique pour le mois d'août. Les économistes interrogés par Reuters prévoient une croissance de 0,1% sur une base annuelle. 2 Oct 06:30 ET / 11:30 GMT BRÉSIL-GRAINS/ AgRural publie des données sur les cultures de soja et de maïs au Brésil AgRural met à jour les progrès des plantations de soja du Brésil pour la saison 2023/24, qui avaient atteint 1,9% la semaine précédente. Le cabinet de conseil en agroalimentaire publie également des données sur l'ensemencement de la première récolte de maïs du pays, estimée à 25 % au 21 septembre. 2 Oct 07:00 ET / 12:00 GMT BRÉSIL-ECONOMIE/PMI Brésil-Manuf PMI L'agence brésilienne de statistiques IBGE publie les données de production industrielle relatives au mois d'août. Les économistes interrogés par Reuters prévoient une augmentation de 0,5% par rapport au mois précédent. 2 Oct 08:00 ET / 13:00 GMT TECH-ANTITRUST/GOOGLE-MICROSOFT Le directeur général de Microsoft Nadella témoignera lundi dans le procès concurrence de Google aux Etats-Unis Le président de Microsoft, Satya Nadella, devrait témoigner lundi pour le ministère américain de la Justice, selon un document déposé dans le cadre de son combat judiciaire contre Google, une entreprise d'Alphabet. 2 Oct 08:30 ET / 13:30 GMT USA-FED/POWELL Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, participe à une table ronde à York, en Pennsylvanie. Le président de la Réserve fédérale Jerome Powell et le président de la Banque fédérale de réserve de Philadelphie Patrick Harker participent à une table ronde avec des travailleurs, des propriétaires de petites entreprises, des employeurs locaux et des dirigeants communautaires pour discuter des efforts de redéveloppement et de croissance de l'économie locale, et faire une visite à pied, à York, en Pennsylvanie. 2 Oct 10:00 ET / 15:00 GMT USA-FED/BARR Le vice-président de la Réserve fédérale, M. Barr, s'exprime sur la politique monétaire Le vice-président de la Réserve fédérale chargé de la supervision, Michael Barr, s'exprime sur "la politique monétaire et la stabilité financière" devant un déjeuner du Forecasters Club, à New York. 2 Oct 12:00 ET / 17:00 GMT USA-FED/WILLIAMS Le président de la Banque fédérale de réserve de New York, M. Williams, anime un débat lors de la conférence sur l'économie environnementale de la Fed Le président de la Banque fédérale de réserve de New York, John Williams, anime un débat lors de la conférence 2023 sur l'économie et la politique de l'environnement: "Mesurer et s'adapter au risque climatique", à New York. 2 Oct 12:30 ET / 17:30 GMT USA-USDA/CROPPROGRESS L'USDA publie le rapport hebdomadaire Crop Progress 2 Oct 15:00 ET / 20:00 GMT USA-FED/MESTER La présidente de la Réserve fédérale de Cleveland, Mme Mester, s'exprime sur l'économie La présidente de la Banque fédérale de réserve de Cleveland, Loretta Mester, s'exprime sur les perspectives économiques avant la réunion mensuelle du 50 Club de Cleveland, à Cleveland, Ohio. 2 Oct 18:30 ET / 23:30 GMT TURKEY-CENBANK/ERKAN Le chef de la banque centrale turque doit répondre aux questions des législateurs sur les fortes hausses des taux d'intérêt Le président de la Banque centrale de Turquie, Hafize Gaye Erkan, qui a lancé un cycle agressif de hausse des taux depuis sa nomination en juin, présentera pour la première fois son plan d'action au comité budgétaire du Parlement et répondra aux questions de ce dernier. 3 Oct USA-SEC/COINBASE La SEC devrait répondre aux objections de Coinbase dans le cadre d'un procès pour défaut d'enregistrement La Commission américaine des opérations de bourse (SEC) devrait répondre aux défenses de Coinbase contre son procès civil accusant la plus grande plateforme américaine de crypto-monnaies d'opérer illégalement parce qu'elle n'a pas réussi à s'enregistrer en tant qu'échange. 3 Oct TURQUIE-ÉCONOMIE/INFLATION La Turquie publie son taux d'inflation, qui devrait dépasser les 60 % La Turquie publiera son taux d'inflation en septembre, qui devrait avoir augmenté à 62% par an en raison de la baisse continue de la lire et des récentes hausses d'impôts. 3 Oct USA-SHUTDOWN/ Les Républicains et les Démocrates cherchent une issue à la probable fermeture du gouvernement américain Les républicains et les démocrates du Congrès américain devraient tenter de trouver une issue à la probable fermeture partielle du gouvernement. 3 octobre ARTS / CULTURE / DIVERTISSEMENT MODE-PARIS/LOUIS VUITTON (PIX) (TV) Collection Louis Vuitton printemps/été 2024 à la Semaine de la mode de Paris Des mannequins présentent des créations du designer Nicolas Ghesquiere dans le cadre de son défilé de la collection de prêt-à-porter féminin printemps/été 2024 pour la maison de couture Louis Vuitton lors de la Semaine de la mode à Paris 2 Oct 07:30 ET / 12:30 GMT VENTE AUX ENCHÈRES-PROP STORE/FILM (PIX) (TV) Avant-première de la vente aux enchères annuelle de souvenirs de divertissement de Prop Store Avant-première de la vente aux enchères annuelle de souvenirs de divertissement de Prop Store, qui se tiendra cette année du 9 au 13 novembre. 3 Oct 18:00 ET / 23:00 GMT CATASTROPHES / ACCIDENTS BRAZIL-AMAZON/DROUGHT-DOLPHINS (PIX) La mort massive de dauphins d'Amazonie serait due à la sécheresse et au réchauffement climatique Les carcasses de plus d'une centaine de dauphins de rivière sont apparues flottantes sur un affluent de l'Amazone depuis la semaine dernière, dans le cadre d'une mortalité inhabituelle que les experts soupçonnent d'être due à la sécheresse et au réchauffement climatique et qui pourrait menacer l'espèce. 2 Oct 11:00 ET / 16:00 GMT CONFLITS / GUERRE / PAIX HAÏTI-VIOLENCE/ONU Le Conseil de sécurité de l'ONU se prononce sur la mission de la police étrangère en Haïti Le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait voter lundi pour approuver le déploiement de policiers étrangers en Haïti et autoriser l'usage de la force pour aider le pays des Caraïbes à lutter contre les gangs violents qui ont largement envahi la capitale Port-au-Prince. 2 Oct 15:00 ET / 20:00 GMT