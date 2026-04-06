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Profusa monte en flèche après avoir accepté d'acheter la plate-forme de diagnostic PanOmics
information fournie par Reuters 06/04/2026 à 16:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

6 avril - ** Les actions de la société de santé numérique Profusa PFSA.O ont été multipliées par deux pour atteindre 1,77 $

** La société déclare avoir signé une lettre d'intention pour acquérir la plateforme de diagnostic moléculaire PanOmics de BioInsights dans le cadre d'une transaction en actions d'environ 30 millions de dollars

** L'accord donne à Profusa des droits exclusifs sur la technologie, ainsi qu'un accès à des échantillons cliniques pour valider de nouveaux tests de diagnostic

** La société ajoute que le premier domaine d'intérêt sera le cancer du pancréas, un cancer difficile à traiter nécessitant souvent une chirurgie complexe

** L'entreprise déclare étendre son travail avec la Mayo Clinic pour surveiller les patients avant et après les chirurgies du pancréas en utilisant la plateforme ** BioInsights nommera un membre du conseil d'administration de Profusa et recevra une redevance de 3 % sur les recettes nettes de PanOmics - PFSA

** PFSA déclare qu'elle prévoit de lever des fonds supplémentaires pour développer l'activité de diagnostic

** En incluant les mouvements de la séance, PFSA a baissé d'environ 90 % depuis le début de l'année

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