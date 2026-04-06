Profusa fait un bond en avant en acceptant de racheter la plateforme de diagnostic PanOmics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 avril - ** Les actions de la société de santé numérique Profusa PFSA.O ont bondi de 93% à 1,46 $ avant la mise sur le marché

** La société a signé une lettre d'intention pour acquérir la plateforme de diagnostic moléculaire PanOmics de BioInsights dans le cadre d'une transaction en actions d'environ 30 millions de dollars

** La PFSA déclare que l'accord donne à Profusa des droits exclusifs sur la technologie et l'accès à des échantillons cliniques pour valider de nouveaux tests de diagnostic

** PFSA indique que le premier objectif sera le cancer du pancréas, un cancer difficile à traiter qui nécessite souvent une intervention chirurgicale complexe

** La société indique qu'elle étend son travail avec la Mayo Clinic pour suivre les patients avant et après les chirurgies du pancréas en utilisant la plateforme

** BioInsights recevra une redevance de 3 % sur les recettes nettes et pourra nommer un membre du conseil d'administration de Profusa - PFSA

** PFSA déclare qu'elle prévoit de lever des fonds supplémentaires pour développer l'activité de diagnostic

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 90 % depuis le début de l'année