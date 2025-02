Profitabilité et génération de trésorerie élevées

malgré une croissance ralentie en 2024

Chiffres clés 2024

Chiffre d'affaires : 2 441 millions d'euros (+2,1 % par rapport à 2023) croissance organique : +1,3 % croissance externe : +2,3 %

: 2 441 millions d'euros (+2,1 % par rapport à 2023) Taux de marge opérationnelle : 13,1 %

: 13,1 % Génération de trésorerie libre : 216 millions d'euros





Ben Page, Directeur Général d’Ipsos , a déclaré : « Malgré un ralentissement de la croissance, l’amélioration de la marge brute et une gestion prudente des coûts nous ont permis d'enregistrer un bon niveau de profitabilité. La santé financière d'Ipsos se traduit également par une forte génération de cash, un endettement quasi nul et l’attribution de la notation « Investment Grade » par Moody’s et Fitch. Nos acquisitions récentes ont renforcé notre leadership dans le domaine des Affaires Publiques et de l'analyse de données. Enfin, nous continuons à investir dans nos panels, nos plateformes et l’IA Générative afin de fournir à nos clients des insights encore plus rapides et pertinents. »

Paris, 26 février 2025 – Ipsos , l’une des principales sociétés mondiales d’études de marché, a enregistré un chiffre d’affaires de 2 440,8 millions d’euros en 2024, en hausse de 2,1 % dont 1,3 % de croissance organique, 2,3 % liés aux acquisitions et -1,5 % d’effet de change. Si la croissance a été satisfaisante en Europe, en Amérique Latine et au Moyen-Orient, elle a été pénalisée par une performance inférieure aux attentes aux Etats-Unis et par un ralentissement du climat des affaires au second semestre, notamment au Royaume-Uni, en France et dans certains pays d’Asie.

Dans le même temps, le taux de marge opérationnelle a atteint

13,1 %. Cela traduit la bonne dynamique de la marge brute, portée par les investissements dans la technologie, les plateformes et les panels, combinée à une solide discipline financière. La marge brute a augmenté de 120 points de base. Le Groupe a également généré 216 millions d’euros de trésorerie libre, en hausse de 47 millions d’euros par rapport à l’exercice précédent.

PERFORMANCE PAR TRIMESTRE

2024 vs. 2023 En millions d'euros Chiffre d'affaires

2024 Croissance

totale Croissance

organique 1 er trimestre 557,5 4,8 % 4,5 % 2 ème trimestre 581,0 4,7 % 3,1 % 3 ème trimestre 591,0 0,5 % -0,1 % 4 ème trimestre 711,2 -0,5 % -1,3 % Chiffre d'affaires 2 440,8 2,1 % 1,3 %

La croissance organique s’établit à 1,3 % sur l’ensemble de l’année et à -1,3 % sur le seul 4 ème trimestre, pénalisée par un effet de base défavorable (8,8 % de croissance organique au dernier trimestre 2023).

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR RÉGION

En millions d'euros Chiffre d'affaires

2024 Contribution Croissance

totale Croissance

organique EMEA 1 112,3 46 % 8,4 % 5,5 % Amériques 918,7 38 % -3,9 % -3,3 % Asie-Pacifique 409,7 17 % 0,7 % 1,6 % Chiffre d'affaires 2 440,8 100 % 2,1 % 1,3 %

Sur l’année, la croissance organique reflète une réalité contrastée. En EMEA , notre principale région, la croissance organique est de 5,5 % en 2024, portée par une croissance à deux chiffres dans plusieurs pays d’Europe Continentale comme l’Allemagne, l’Italie, la Belgique, les Pays-Bas - ainsi qu’au Moyen-Orient. En France, notre activité est impactée par un climat d’incertitudes depuis l’été, provoquant un ralentissement des commandes publiques et des dépenses de nos clients.

L'Amérique latine a connu une croissance soutenue et solide en 2024. Cependant, la région Amériques est en décroissance compte tenu de la performance aux États-Unis (en recul de 5 %), où l’incertitude politique pèse sur le climat des affaires, et s’ajoute à une baisse de la demande dans les services professionnels.

Nos activités Affaires Publiques et Santé ont été les plus impactées alors que nous enregistrons de bonnes performances dans les lignes de service relatives à l’analyse des consommateurs. Les mesures prises par la nouvelle équipe de direction pour dynamiser les ventes sont désormais en place et devraient permettre une amélioration courant 2025. Hors Etats-Unis, la croissance organique du Groupe en 2024 s’établit à 4,5 %.

Enfin, la région Asie-Pacifique affiche une croissance organique annuelle de 1,6 %.

La Chine, notre premier pays dans cette zone, est stable en l’absence d’une reprise économique tangible. Le reste de la région, qui affiche une croissance de plus de 2 %, a été impacté notamment par une décélération de l’activité en Inde au second semestre, provenant de grands clients internationaux, après une année de croissance record en 2023 (de l’ordre de 20 %).

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR AUDIENCE

En millions d’euros Chiffre d’affaires

2024 Contribution Croissance

totale Croissance organique Consommateurs 1 1 199,8 49 % 4,2 % 4,4 % Clients et salariés 2 506,1 21 % -0,2 % 0,6 % Citoyens 3 370,2 15 % 5,3 % -3,3 % Médecins et patients 4 364,7 15 % -3,9 % -3,0 % Chiffre d’affaires 2 440,8 100 % 2,1 % 1,3 %

Répartition des Lignes de Service par segment d’audience :

1- Brand Health Tracking, Creative Excellence, Innovation, Ipsos UU, Ipsos MMA, Market Strategy & Understanding, Observer (excl. public sector), Ipsos Synthesio, Strategy3

2- Automotive & Mobility Development, Audience Measurement, Customer Experience, Channel Performance (Mystery Shopping and Shopper), Media development, ERM, Capabilities

3- Public Affairs, Corporate Reputation

4- Pharma (quantitative et qualitative)

Nos activités auprès des consommateurs tirent la performance du Groupe avec plus de 4 % de croissance organique en 2024. Ce bon niveau d’activité confirme le besoin des acteurs de la grande consommation de comprendre les dynamiques de marché, d’innover et de mesurer l’impact de leurs campagnes publicitaires. Il illustre aussi la pertinence de notre plateforme DIY Ipsos.Digital, dont le revenu est en hausse de 30 %.

L’activité clients et salariés est globalement stable sur l’année.

Nos lignes de service dédiées aux citoyens, médecins et patients sont en retrait du fait d’une combinaison de facteurs défavorables aux Etats-Unis. Hors Etats-Unis et malgré le nombre important d’élections générales en 2024 dans le monde, notre activité auprès des citoyens est en hausse de plus 3 %. L’année 2024 a été également marquée par la poursuite des restructurations dans le secteur pharmaceutique, une baisse des ventes due à l'expiration de brevets de médicaments importants et un climat incertain aux États-Unis concernant les politiques et les réglementations en matière de santé.

Enfin, les nouveaux services (plateformes, offres ESG, advisory , science et data ), représentent désormais un peu plus de 22 % du chiffre d’affaires du Groupe et enregistrent une croissance organique de 10 % sur l’année.

PERFORMANCE FINANCIÈRE

Compte de résultat résumé

En millions d’euros 2024 2023 Variation

2024 / 2023 Chiffre d'affaires 2 440,8 2 389,8 2,1 % Marge brute 1 677,7 1 612,8 4,0 % Marge brute / CA 68,7% 67,5% 1,2 pt Marge opérationnelle 319,5 312,4 2,3 % Marge opérationnelle / CA 13,1% 13,1% - pt Autres produits et charges non courants / récurrents -16,2 -47,3 Charges de financement -9,1 -13,3 -31,7 % Autres charges financières -2,4 -7,0 -65,5 % Impôts -73,7 -72,9 1,1 % Résultat net part du Groupe 204,5 159,7 28,0 % Résultat net ajusté*, part du Groupe 244,1 228,6 6,8%

*Le résultat net ajusté est calculé avant (i) les éléments non monétaires liés à l’IFRS 2 (rémunération en actions), (ii) avant l’amortissement des incorporels liés aux acquisitions (relations clients), (iii) l’impact net d’impôts des autres charges et produits non courants, (iv) impacts non monétaires sur variations de puts en autres charges et produits financiers et (v) avant les impôts différés passifs relatifs aux goodwills dont l’amortissement est déductible dans certains pays. Il est en particulier ajusté des provisions liées à notre activité en Russie en 2023.

Postes du compte de résultat

La marge brute progresse de 120 points de base à 68,7 % contre 67,5 % en 2023. Cette augmentation s’explique principalement par (i) la forte croissance d’Ipsos.Digital (ii) les gains d’efficacité des opérations, notamment liés à une plus forte internalisation des panels (iii) un effet de mix favorable.

En ce qui concerne les coûts d’exploitation, la masse salariale est en croissance de

3,1 %, inférieure à la progression de la marge brute dans un contexte de rattrapage des salaires sur l’inflation. Durant l’année, nous avons ajusté nos effectifs au niveau d’activité de chacun de nos marchés, tandis que l'automatisation et la digitalisation ont continué à améliorer la productivité. Le ratio de masse salariale sur marge brute s’améliore

à 64,5 % contre 65,1 % en 2023. Ce ratio était de 67 % en 2019 avant la période Covid.

Les frais généraux augmentent de près de 10 %. Cette variation est principalement liée aux dépenses d’informatique et à l’amortissement de nos investissements dans la technologie. Le ratio de frais généraux sur marge brute est de 14,0 % contre 13,3 % en 2023, et reste lui aussi significativement inférieur à son niveau d’avant pandémie (17 % en 2019).

Le poste « Autres charges et produits opérationnels », composé essentiellement de coûts de départ de personnel, affiche une charge nette de 20,2 millions d’euros. Ce montant est stable par rapport à 2023.

Au total, la marge opérationnelle du Groupe s’établit à un niveau de

13,1 %.

En dessous de la marge opérationnelle, les dotations aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions concernent la partie des écarts d’acquisition affectée notamment aux relations clients. Cette dotation s’élève à 6,3 millions d’euros.

Le solde du poste autres charges et produits non courants et non récurrents présente une charge nette de 16,2 millions d’euros, liée principalement à une hausse des frais sur les opérations d’acquisitions. Par ailleurs, la situation en Russie restant inchangée, nous avons continué à déprécier en totalité l’actif net de notre filiale locale.

Les charges de financement . La charge d’intérêt nette s’élève à 9,1 millions d’euros contre 13,3 millions en 2023. L’amélioration résulte de l’effet en année pleine du remboursement de prêts Schuldschein en 2023 et d’une hausse de la rémunération de nos placements de trésorerie sans risque.

Les autres charges et produits financiers nets présentent une charge nette de

2,4 millions d’euros, dont 3,5 millions d’euros liés aux frais financiers résultant de l’application de la norme IFRS 16.

Le taux effectif d’imposition au compte de résultat en norme IFRS s’établit à 26,0 % contre 30,6 % l’année passée. Le taux 2023 était impacté par des provisions liées à la Russie et aurait été de 24,5 % retraité de cet effet.

Le résultat net part du Groupe s’établit à 205 millions d’euros. Il était de 160 millions d’euros en 2023, impacté pour 59 millions d’euros par la dépréciation de l’actif net d’Ipsos en Russie.

Le résultat net ajusté part du Groupe s’établit à 244 millions d’euros contre 229 millions d’euros en 2023, soit une hausse de près de 7 %.

Structure financière

Flux de trésorerie . La capacité d’autofinancement du Groupe s’établit à 430 millions d’euros contre 413 millions d’euros en 2023, soit une hausse de 4,3 %.

Le besoin en fonds de roulement affiche une variation négative de 18 millions d’euros. Ce poste présentait une variation négative de 65 millions en 2023 en raison de la très forte croissance de l’activité au dernier trimestre de cette même année.

Les investissements en immobilisations corporelles et incorporelles sont principalement constitués d’investissements dans les infrastructures informatiques, la technologie et la R&D. Ils s’élèvent à 70 millions d’euros, en augmentation de

12 millions d’euros par rapport à 2023, conformément au plan stratégique 2025 qui prévoit une progression de nos investissements dans les plateformes, les panels et les outils d’intelligence artificielle générative.

Au total, la génération de trésorerie libre d’exploitation s’établit à 216 millions d’euros, en hausse de 47 millions d’euros par rapport à 2023.

En ce qui concerne les investissements non courants , Ipsos a poursuivi sa politique de croissance externe en 2024. Le Groupe a investi 35 millions d’euros en procédant principalement aux acquisitions d’I&O aux Pays-Bas, de Jarmany au Royaume Uni et de Crownit en Inde.

Les opérations de financement incluent notamment :

La poursuite des rachats de titres habituels dans le cadre des plans d’actions gratuites à destination des salariés, pour 39 millions d’euros ;

Le versement de 71 millions d’euros de dividendes.

Les capitaux propres s’établissent à 1 578 millions d’euros au 31 décembre 2024, contre 1 433 millions d’euros au 31 décembre 2023.

Les dettes financières nettes s’élèvent à 57 millions d’euros, en baisse de 63 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2023. Le bilan de la société reste très sain et le ratio de levier (calculé hors impact IFRS 16), s’établit à 0,1 fois l’EBE (contre 0,3 fois au 31 décembre 2023).

Position de liquidité. La trésorerie au 31 décembre 2024 s’élève à 343 millions d’euros. Le Groupe dispose par ailleurs de plus de 250 millions d’euros de lignes de crédit à plus d’un an. Il a émis avec succès un emprunt obligataire noté début 2025 pour 400 millions d’euros (près de 10 fois sursouscrit), qui permettra notamment le remboursement de l’emprunt obligataire de 300 millions d’euros maturant en septembre 2025.

PERSPECTIVES 2025

En 2024, Ipsos a à nouveau démontré la résilience de son modèle opérationnel ainsi que sa capacité à préserver sa profitabilité et faire progresser sa génération de trésorerie, malgré un contexte macro-économique et politique peu favorable et une croissance organique inférieure aux attentes.

La satisfaction de nos clients demeure à un niveau très élevé (9 sur 10), et l’engagement de nos collaborateurs est en augmentation par rapport à 2023 (78 % contre 76 %).

Le Groupe a activement poursuivi sa feuille de route, principalement en ce qui concerne :

Son programme d’acquisitions, lui conférant des positions renforcées dans le secteur des Affaires Publiques et dans l’analyse de données ;

Ses investissements dans la technologie, qui se traduisent par une accélération de l’exécution des projets et ont contribué : à la croissance des panels propriétaires ; au déploiement de nouvelles offres combinant Intelligence Humaine et Intelligence Artificielle, et reposant sur notre plateforme sécurisée d'IA générative, Ipsos Facto.



Par ailleurs, Ipsos mène des travaux depuis mi-2024 dans l'utilisation de données synthétiques (« Synthetic Data »), générées artificiellement et reflétant les comportements du monde réel. Elles offrent des avantages en termes de rapidité, de rentabilité et de confidentialité, mais leur fiabilité nécessite des données propriétaires volumineuses et de qualité, une expertise approfondie en science des données, et une interprétation humaine. En 2025, Ipsos poursuivra l'exploration des données synthétiques pour en exploiter le plein potentiel, identifier les risques et affiner son approche.

Quasiment désendetté, Ipsos bénéficie désormais de la notation

« Investment grade » par les agences Moody’s et Fitch, et a refinancé avec succès sa dette obligataire. Le Groupe se trouve donc en excellente position pour continuer à financer ses priorités : accélérer la croissance, renforcer les investissements et poursuivre le programme de croissance externe. Depuis début 2025, le Groupe a finalisé l’acquisition d’Infas en Allemagne, de Where to Research en Australie et d’Ipec au Brésil.

Nous attendons en 2025 une reprise progressive de l’activité, au regard des bases de comparaison et au fur et à mesure que l’activité aux Etats-Unis se redresse. Nous anticipons une croissance organique supérieure à celle de 2024 et une marge opérationnelle de l’ordre de 13 % à périmètre constant, hors impact des acquisitions de l’année 2025.

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée générale du 21 mai 2025 une augmentation du dividende à 1,85 euro par action (soit une hausse de plus de 12 % et représentant plus de 33 % du résultat net ajusté par action), contre 0,90 euro au titre de 2020, 1,15 euro pour 2021, 1,35 euro pour 2022 et 1,65 euro en 2023.

Nos priorités en matière d’allocation de capital demeurent la poursuite des acquisitions et les investissements dans la technologie et nos panels.

Annexes

Compte de résultat consolidé

État de la situation financière

État des flux de trésorerie consolidés

Etat des variations des capitaux propres consolidés

La plaquette complète des états financiers consolidés au 31 décembre 2024 est disponible sur Ipsos.com

C ompte de résultat consolidé

Comptes annuels au 31 décembre 2024

En milliers d'euros 31/12/2024 31/12/2023 Chiffre d'affaires 2 440 780 2 389 810 Coûts directs (763 104) (777 004) Marge brute 1 677 676





1 612 805





Charges de personnel - hors rémunération en actions (1 082 039) (1 049 836) Charges de personnel - rémunération en actions * (20 706) (16 309) Charges générales d'exploitation (235 235) (214 020) Autres charges et produits opérationnels (20 178) (20 281) Marge opérationnelle 319 517





312 359





Dotations aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions * (6 318) (5 961) Autres charges et produits non courants * (16 225) (47 293) Quote-part dans les résultats des entreprises associées (2 187) (390) Résultat opérationnel 294 787





258 715





Charges de financement (9 076) (13 284) Autres charges et produits financiers (2 406) (6 977) Résultat net avant impôts 283 307





238 454





Impôts - hors impôts différés sur amortissement du goodwill (72 716) (73 089) Impôts différés sur amortissement du goodwill * (997) 160 Impôt sur les résultats (73 713) (72 929) Résultat net 209 592 165 526 Dont part du Groupe 204 525 159 725 Dont part des minoritaires 5 067 5 801 Résultat net part du Groupe par action de base (en euros) 4,75 3,67 Résultat net part du Groupe par action dilué (en euros) 4,66 3,59 Résultat net ajusté * 250 210 234 155 Dont Part du Groupe 244 063 228 584 Dont Part des minoritaires 6 148 5 572 Résultat net ajusté, part du groupe par action 5,67 5,25 Résultat net ajusté dilué, part du groupe par action 5,56 5,14

Etat de la situation financière

Comptes annuels au 31 décembre 2024

En milliers d'euros 31/12/2024 31/12/2023 ACTIF Goodwills 1 406 990 1 351 957 Droit d’utilisation de l’actif 102 036 109 372 Autres immobilisations incorporelles 163 251 118 127 Immobilisations corporelles 28 819 32 496 Participation dans les entreprises associées 3 507 6 393 Autres actifs financiers non courants 56 470 62 592 Impôts différés actifs 26 835 25 431 Actifs non courants 1 787 909 1 706 368 Clients et comptes rattachés 591 890 561 958 Actifs sur contrats 110 998 129 733 Impôts courants 9 038 9 671 Autres actifs courants 71 668 67 115 Instruments financiers dérivés – - Trésorerie et équivalents de trésorerie 342 549 277 911 Actifs courants 1 126 143 1 046 388 TOTAL ACTIF 2 914 051 2 752 756 En milliers d'euros 31/12/2024 31/12/2023 PASSIF Capital 10 801 10 801 Primes d'émission 446 174 446 174 Actions propres (7 532) (965) Autres réserves 1 048 563 964 926 Ecarts de conversion (125 009) (164 363) Résultat net – part du groupe 204 525 159 725 Capitaux propres - part du Groupe 1 577 522 1 416 297 Intérêts minoritaires 243 16 353 Capitaux propres 1 577 765 1 432 650 Emprunts et autres passifs financiers non courants 76 975 374 718 Dettes non courantes sur contrats de location 80 639 87 492 Provisions non courantes 3 975 4 012 Provisions pour retraites 40 395 37 429 Impôts différés passifs 74 735 63 283 Autres passifs non courants 56 443 47 939 Passifs non courants 333 160 614 873 Fournisseurs et comptes rattachés 335 211 337 905 Emprunts et autres passifs financiers courants 322 735 22 933 Dettes courantes sur contrats de location 31 959 37 070 Impôts courants 41 836 40 772 Provisions courantes 6 402 4 789 Passifs sur contrats 54 250 53 916 Autres passifs courants 210 736 207 849 Passifs courants 1 003 128 705 233 TOTAL PASSIF 2 914 051 2 752 756

Etat des flux de trésorerie consolidés

Comptes annuels au 31 décembre 2024

En milliers d'euros 31/12/2024 31/12/2023 OPERATIONS D'EXPLOITATION RESULTAT NET 209 592 165 526





Eléments sans incidence sur la capacité d'autofinancement Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 91 190 121 703 Résultat net des sociétés mises en équivalence, nets des dividendes reçus 2 187 390 Moins-value (plus-value) sur cessions d'actifs (3 039) 147 Variation nette des provisions 20 792 21 241 Rémunération en actions 18 447 14 977 Autres produits et charges calculés (356) (2 816) Frais d'acquisition de sociétés consolidées 5 379 1 804 Charge de financement 12 544 16 965 Charge d'impôt 73 713 72 929 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT AVANT CHARGES DE FINANCEMENT ET IMPOT 430 449 412 856 Variation du besoin en fonds de roulement (17 920) (65 246) Impôts payés (74 129) (63 441) FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION 338 400 284 178 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (70 337) (58 536) Produits des cessions d'actifs corporels et incorporels 83 75 (Augmentation) / diminution d'immobilisations financières 1 229 (3 107) Acquisitions de sociétés et d'activités consolidés nettes de trésorerie acquise (34 616) (46 794) FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (103 641) (108 363) OPERATIONS DE FINANCEMENT Augmentation / (Réduction) de capital – (263) (Achats) / Ventes nets d'actions propres (39 048) (85 498) Augmentation d’emprunts et dettes financières 359 000 70 035 Remboursement d’emprunts et dettes financières (359 035) (127 503) Augmentation des prêts à long terme à des sociétés associées

Diminution des prêts à long terme à des sociétés associées – 1 306 Augmentation / (diminution) des découverts bancaires 22 (168) Remboursement net des dettes locatives (39 410) (37 807) Intérêts financiers nets payés (9 598) (12 289) Intérêts nets payés sur obligations locatives (3 529) (3 719) Rachats de participations ne conférant pas le contrôle (3 909) (1 060) Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (71 241) (58 963) Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées (217) (4 092) Dividendes reçus des sociétés non consolidées FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES OPERATIONS DE FINANCEMENT (166 964) (260 021) VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE 67 794 (84 206) Incidence des variations des cours des devises sur la trésorerie





3 211 (11 522) Dépréciation de la trésorerie russe (6 368) (12 030) TRESORERIE A L'OUVERTURE 277 911 385 670 TRESORERIE A LA CLOTURE 342 549 277 911

Etat des variations des capitaux propres consolidés

Comptes annuels au 31 décembre 2024

Capitaux propres En milliers d'euros Capital Primes d'émission Titres d'auto-contrôle Autres réserves Ecarts de conversion Attribuables aux actionnaires de la société Intérêts minoritaires Total Situation au 1er janvier 2023 11 063 495 628 (548) 1 082 370 (107 392) 1 481 121 18 808 1 499 929 Variation de capital (263) – – – – (263) – (263) Distribution dividendes – – – (58 963) – (58 963) (4 092) (63 055) Effets des acquisitions et engagements de rachat des participations ne conférant pas le contrôle – – – (38 989) – (38 989) (1 857) (40 846)





Livraison d'actions propres concernant le plan d'attribution d'actions gratuites – (49 454) 85 662 (35 650) – 559 – 559

Autres mouvements sur les actions propres – – (86 080) – – (86 080) – (86 080)

Rémunérations en actions constatées directement en capitaux propres – – – 14 977 – 14 977 – 14 977

Autres mouvements – – – 1 303 – 1 303 7 1 310 Transactions avec les actionnaires (263) (49 454) (417) (117 321) – (167 455) (5 942) (173 397) Résultat de l'exercice – – – 159 725 – 159 725 5 801 165 526 Autres éléments du résultat global – – – – – – – – Investissements nets à l'étranger et couvertures afférentes

– – – – 2 043 2 043 (171) 1 872 Impôts différés sur investissements nets à l'étranger – – – – (584) (584) – (584)





Variation des écarts de conversion – – – – (58 421) (58 421) (2 142) (60 563) Variation juste valeur des actifs financiers en contrepartie OCI





– – – (361) – (361) – (361) Gains et pertes actuariels – – – 425 – 425 – 425 Impôts différés sur gains et pertes actuariels – – – (189) – (189) – (189) Total des autres éléments du résultat global – – – (124) (56 962) (57 086) (2 313) (59 400) Résultat global – – – 159 601 (56 962) 102 640 3 488 106 127 Situation au 31 Décembre 2023 10 801 446 174 (965) 1 124 650 (164 364) 1 416 297 16 353 1 432 650 Capitaux propres En milliers d'euros Capital Primes d'émission Titres d'auto-contrôle Autres réserves Ecarts de conversion Attribuables aux actionnaires de la société Intérêts minoritaires Total Situation au 1er janvier 2024 10 801 446 174 (965) 1 124 650 (164 364) 1 416 297 16 353 1 432 650 Variation de capital – – – – – – – – Distribution dividendes – – – (71 249) – (71 249) (217) (71 466) Effets des acquisitions et engagements de rachat des participations ne conférant pas le contrôle – – – 17 083 – 17 083 (20 000) (2 917)





Livraison d'actions propres concernant le plan d'attribution d'actions gratuites – – 32 224 (32 224) – – – –

Autres mouvements sur les actions propres – – (38 793) – – (38 793) – (38 793)

Rémunérations en actions constatées directement en capitaux propres – – – 18 385 – 18 385 – 18 385

Autres mouvements – – – (2 795) – (2 795) 74 (2 721) Transactions avec les actionnaires – – (6 568) (70 800) – (77 369) (20 143) (97 512) Résultat de l'exercice - - - 204 525 - 204 525 5 067 209 592 Autres éléments du résultat global – – – – – – – – Réévaluation de la juste valeur des investissements – – – (5 715) – (5 715) – (5 715) Investissements nets à l'étranger et couvertures afférentes

– – – – 28 048 28 048 (185) 27 863 Impôts différés sur investissements nets à l'étranger – – – – (6 887) (6 887) – (6 887)





Variation des écarts de conversion – – – – 18 192 18 192 (849) 17 344 Variation juste valeur des actifs financiers en contrepartie OCI





– – – – – – – – Gains et pertes actuariels – – – 560 – 560 – 560 Impôts différés sur gains et pertes actuariels – – – (130) – (130) – (130) Total des autres éléments du résultat global – – – (5 285) 39 354 34 068 (1 034) 33 035 Résultat global – – – 199 240 39 354 238 593 4 033 242 626 Situation au 31 Décembre 2024 10 801 446 174 (7 532) 1 253 088 (125 009) 1 577 522 242 1 577 763

