Prodways: vers une cession d'actifs de la division systems information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 11:42









(CercleFinance.com) - Prodways Group gagne 4% alors que, présentant ses nouvelles priorités stratégiques, le groupe indique envisager de céder individuellement une ou plusieurs des activités de la division systems, ne présentant que peu de synergies en son sein.



La majorité des produits de cession pourrait ensuite être reversée aux actionnaires sous forme de dividendes exceptionnels, mais la société conservera une partie des fonds pour assurer le service de la dette et la continuité de son fonctionnement.



Concernant la division products, qui 'dispose de perspectives de développement intéressantes et concentre actuellement les efforts du management', les actions lancées devraient permettre d'en améliorer la profitabilité et de développer les revenus.





Valeurs associées PRODWAYS 0,9560 EUR Euronext Paris +3,69%