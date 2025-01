Prodways: vers un transfert sur Euronext Growth information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 14:06









(CercleFinance.com) - Prodways annonce la convocation d'une assemblée générale mixte pour le 10 mars, de façon à lui soumettre un projet de transfert de cotation de ses titres du marché réglementé d'Euronext Paris vers le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris.



Ce transfert sur Euronext Growth Paris devrait simplifier le fonctionnement de la société et diminuer les coûts relatifs à sa cotation, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers.



Parallèlement, une réflexion stratégique globale a été lancée par la direction pour examiner toutes les options possibles. Prodways prévoit d'annoncer la nouvelle orientation de l'entreprise au plus tard au deuxième trimestre 2025.





Valeurs associées PRODWAYS 0,58 EUR Euronext Paris 0,00%