Prodways: transfert sur Euronext Growth effectif percredi

(CercleFinance.com) - Prodways Group annonce que le transfert de la cotation de ses actions vers le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris sera effectif le 18 juin, sa demande en ce sens ayant été approuvée par le comité des admissions d'Euronext le 13 juin.



Les actions ordinaires émises par le spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle seront donc radiées du marché réglementé d'Euronext Paris et admises sur Euronext Growth Paris ce mercredi.



Ce transfert va permettre à Prodways de voir ses titres admis aux négociations sur un marché de croissance des PME, aligné avec sa taille et son profil boursier actuels, et d'alléger les obligations et contraintes auxquelles elle doit actuellement se conformer.





