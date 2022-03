PRODWAYS : Résultats annuels 2021 : des activités robustes et en croissance qui génèrent des résultats records pour Prodways Group

Une forte croissance des revenus et une amélioration structurelle de la profitabilité

Chiffre d'affaires en progression de +23% et +20% sur une base organique , dépassant la guidance 2021.

, dépassant la guidance 2021. EBITDA courant en croissance de +163% à 8,8 M€ , faisant ressortir une marge de 12,5%, fruit de la mise en place de synergies au sein du groupe depuis 2020 et d'un mix d'activité favorable.

, faisant ressortir une fruit de la mise en place de synergies au sein du groupe depuis 2020 et d'un mix d'activité favorable. Capacité d'autofinancement de +5,9 M€, témoin de la structure assainie et de la bonne gestion de Prodways Group.



Une structure renforcée soutenant une amélioration de la performance extra-financière

Nette amélioration de la performance RSE , récompensée par une note au rating GAÏA de 62/100, en hausse de +7 pts grâce à une progression sur l'ensemble des volets de la notation.

, récompensée par une note au rating GAÏA de 62/100, en hausse de +7 pts grâce à une progression sur l'ensemble des volets de la notation. Arrivée d'un nouveau Directeur Général, Michaël Ohana , qui a rejoint Prodways le 1 er mars 2022.

, qui a rejoint Prodways le 1 mars 2022. Evolution majeure de l'actionnariat de Prodways Group, avec un capital flottant qui a significativement augmenté de 34% à 62% et une liquidité du titre qui a doublé suite à la distribution de l'essentiel de la participation détenue par Groupe Gorgé à ses actionnaires.



Des perspectives positives

Objectif de croissance du chiffre d'affaires 2022 de l'ordre de +10%, revu à la hausse grâce au bon début d'année 2022.

revu à la hausse grâce au bon début d'année 2022. La croissance des revenus et la poursuite de la maitrise des coûts devraient permettre une amélioration des résultats .

(en millions d'euros) 2020 2021 Variation

2021

vs 2020 % Chiffre d'affaires 1 57,2 70,6 +13,4 +23% EBITDA courant 2 3,3 8,8 +5,5 +163% Marge d'EBITDA courant 5,8% 12,5% +6,6 pts - Résultat d'exploitation -3,8 4,3 +8,1 - Résultat opérationnel -14,8 1,8 +16,5 - Cout de l'endettement financier, impôts

& minoritaires 0,8 -1,2 -2,0 - Résultat net part du groupe -13,9 0,6 +14,6 -







Un chiffre d'affaires en croissance de +23% en 2021

Prodways Group réalise un chiffre d'affaires consolidé de 71 M€ en 2021, en progression de +23% et +20% sur une base organique. Cette performance est le résultat combiné de :

La bonne dynamique des ventes de Machines & Matières , notamment dans le secteur dentaire : +24% en 2021.

, notamment dans le secteur dentaire : +24% en 2021. La bonne orientation du service d'impression 3D à la demande : +29% de croissance, dont +10% sur une base organique.

: +29% de croissance, dont +10% sur une base organique. Une progression de +25% dans les activités médicales de la division Products , tirée notamment par l'audiologie qui connait une bonne dynamique malgré des rendez-vous médicaux perturbés par le contexte sanitaire.

Plus de détails sont disponibles dans le communiqué dédié du 16 février 2022 ( lien ).





Un EBITDA courant en croissance de +163%

Résultat direct du plan de transformation opérationnelle et des efforts mis en œuvre pour consolider les sociétés acquises, le profil de profitabilité de Prodways s'est fortement amélioré. L'EBITDA courant, en progression de +163%, fait ressortir une marge de 12,5%, un niveau jamais atteint par le passé et fait de Prodways l'une des sociétés les plus rentables du secteur de l'impression 3D parmi les sociétés cotées dans le monde.

Cette amélioration significative est d'abord le résultat de la baisse significative de la base des coûts opérationnels , qui se matérialise dans les deux divisions SYTEMS et PRODUCTS sous plusieurs effets :

l'effet volume, avec un chiffre d'affaires en forte progression ;

une amélioration de la marge sur affaires portée par un mix d'activité favorable;

des coûts indirects contenus, notamment grâce à la réorganisation qui a eu lieu fin 2020 et s'est poursuivie en 2021 ;

Des subventions américaines pour 0,9 M€ ont par ailleurs été obtenues en début d'année 2021.

Pour la première fois de son histoire, Prodways dégage ainsi un résultat d'exploitation positif de 4,3 M € en 2021 (contre -3,8 M€ en 2020 et -1,5 M€ en 2019). Ce changement de profil de profitabilité confirme la transformation réussie du groupe et témoigne de l'efficience opérationnelle atteinte par la société.

Le résultat opérationnel s'établit également à un niveau record de +1,8 M€, malgré les coûts exceptionnels qui s'élèvent à 2,6 M€ cette année, liés essentiellement à des couts de restructuration issus du plan mis en place depuis 2020 et des amortissements et provisions exceptionnelles.

Les états financiers consolidés et le résultat d'exploitation par division sont disponibles en annexe à la fin de ce communiqué.





Un bilan solide grâce une politique financière disciplinée

Prodways se positionne comme l'une des rares entreprises à être déjà profitable dans le secteur de l'impression 3D et a su consolider son bilan pour soutenir les bases d'une croissance pérenne. La capacité d'autofinancement générée par l'activité atteint +5,9 M€ en 2021 3 , contre -0,2 M€ en 2020 et en progression de +29% par rapport à 2019.

Par ailleurs, Prodways fait preuve d'une politique d'investissement maitrisée tout en faisant des efforts focalisés en R&D . Ces derniers représentent environ 14% des revenus générés par les ventes de Machines et de Matières, seules activités nécessitant de la R&D. Au global, les investissements (R&D et capex) représentent 3 M€ en 2021, dont le financement est optimisé en partie à l'aide de différentes subventions ou crédits d'impôts.

Prodways a relancé en 2021 une dynamique de croissance externe avec l'acquisition de Creabis, spécialiste allemand dans le service d'impression 3D de matières plastiques. Le groupe dispose désormais de l'un des plus importants parc d'impression d'Europe, offrant à ses clients une capacité de production accrue, une large gamme de technologies et une plus grande réactivité.

A fin décembre 2021, Prodways est toujours en situation de trésorerie nette positive, à hauteur de 1,3 M€ et dispose de près de 17 M€ de trésorerie afin de financer des opérations de croissance externe.





Une amélioration significative de la performance RSE

Au-delà de l'impact structuralement positif de l'impression 3D en tant que mode de production responsable et local, Prodways Group a réalisé des progrès notables dans sa politique RSE sur l'ensemble des 3 volets Environnement, Social et Gouvernance.

Ces progrès matériels ont été récompensés par une amélioration de +7 points au Gaïa Rating avec un score de 62/100 à l'issue de la dernière évaluation de la société. Cette progression est amenée à se poursuivre dans les prochaines années grâce à la fixation d'objectifs ciblés et à l'implication croissante du management de Prodways, soutenu par le Conseil d'Administration.





Nomination d'un nouveau Directeur général

Michaël Ohana a rejoint Prodways Group en tant que Directeur Général depuis le 1 er mars 2022, remplaçant ainsi Raphaël Gorgé qui occupait le poste depuis le départ du précédent directeur général. Il apporte à la société sa riche expérience de la transformation digitale, à la fois au sein d'activités industrielles diversifiées et également dans le domaine dentaire, le plus important secteur d'application de l'impression 3D aujourd'hui et un des moteurs de croissance de Prodways Group. Sa contribution permettra au groupe de poursuivre son développement en tant qu'acteur de référence de l'industrie 4.0.





Evolution majeure de l'actionnariat de Prodways Group

Groupe Gorgé, actionnaire majoritaire de Prodways Group jusqu'à fin 2021, a procédé le 22 décembre 2021 à la distribution en nature de l'essentiel de ses actions Prodways Group à ses actionnaires, soit 50,6% du capital de la société.

Cette opération a permis d'améliorer fortement le profil boursier de Prodways Group, dont la part de capital flottant a augmenté significativement de 34% à 62%. La famille Gorgé reste le 1 er actionnaire de la société avec 28% du capital 4 . Prodways Group bénéficie ainsi d'une liquidité accrue, avec un volume journalier échangé qui a doublé depuis la distribution (à près de 400 k€ par jour) et d'une capacité renforcée à lever des capitaux pour saisir des opportunités de croissance et forger des partenariats de développement en France et à l'international.





Perspectives et guidance 2022

Grâce à la bonne orientation de l'ensemble de ses activités, Prodways Group entend poursuivre la croissance de ses revenus de manière continue dans les années à venir. A court-terme, pour l'année 2022, le groupe se donne comme objectif une progression du chiffre d'affaires de l'ordre de 10%. Cet objectif a été revu à la hausse depuis la précédente communication suite au bon début d'année de Prodways. Le 1 er trimestre 2022 devrait être particulièrement soutenu.

Cette croissance devrait être amplifiée par des opérations de croissance externe. La progression du chiffre d'affaires et la poursuite de la maitrise des coûts devraient en outre permettre une amélioration des résultats.







Annexes

Définition des indicateurs de performance alternatifs

EBITDA courant : Résultat opérationnel avant « dotations nettes aux amortissements et provisions », « autres éléments du résultat opérationnel » et « quote-part dans les résultats des entreprises associées »

Résultat d'exploitation : Résultat opérationnel avant « autres éléments du résultat opérationnel » et « quote-part dans les résultats des entreprises associées ».

Dette / Trésorerie nette : Dette nette / Trésorerie nette incluant l'autocontrôle, hors dette de loyers IFRS 16.







Résultat par division

(en millions d'euros) 2020 2021 Variation

M€ Variation

% Systems Chiffre d'affaires 36,0 43,9 +7,9 +22% EBITDA courant 2,9 6,9 +4,0 +139% Marge d'EBITDA courant (%) 8,0% 15,8% +7,7 pts - Résultat d'exploitation -1,3 5,2 +6,4 - Products Chiffre d'affaires 21,1 26,9 +5,8 +27% EBITDA courant 1,8 2,8 +1,0 +57% Marge d'EBITDA courant (%) 8,4% 10,4% +2,0 pts - Résultat d'exploitation -1,2 -0,1 +1,1 -







Compte de résultat consolidé

(en milliers d'euros) 2021 2020 Chiffre d'affaires 70 645 57 206 Production immobilisée 1 510 1 150 Production stockée (555) 85 Autres produits de l'activité 1 937 897 Achats consommés et charges externes (35 319) (30 177) Charges de personnel (28 422) (25 280) Impôts et taxes (767) (758) Dotations aux amortissements et aux provisions nettes des reprises (4 491) (7 174) Autres produits et charges d'exploitation (226) 219 RESULTAT D'EXPLOITATION 4 312 (3 832) Quote-part dans les résultats des entreprises associées (2 610) (10 935) Autres éléments du résultat opérationnel 79 9 RESULTAT OPERATIONNEL 1 782 (14 758) Intérêts financiers relatifs à la dette brute (206) (282) Produits financiers relatifs à la trésorerie et équivalents 0 2 Coût de l'endettement financier net (a) (206) (280) Autres produits financiers (b) 179 110 Autres charges financières (c) (148) (158) Charges et produits financiers (d=a+b+c) (176) (327) Impôt sur le résultat (1 054) 1 041 RESULTAT APRES IMPOTS DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 552 (14 044) Résultat net des activités non poursuivies - - RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 552 (14 044) RESULTAT ATTRIBUABLE AUX ACTIONNAIRES DE LA MERE 626 (13 946) RESULTAT ATTRIBUABLE AUX PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTROLE (74) (98) Nombre moyen d'actions 51 263 951 51 026 823









Tableau de flux de trésorerie

(en milliers d'euros) 2021 2020 Résultat net des activités poursuivies 552 (14 044) Charges et produits calculés 4 348 14 481 Plus et moins-values de cessions (149) 140 Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence (79) (9) Capacité d'autofinancement (avant neutralisation du cout de l'endettement financier net et des impôts) 4 672 568 Coût de l'endettement financier net 206 280 Charge d'impôt 1 054 (1 041) Capacit É d'autofinancement (après neutralisation du cout de l'endettement financier net et des impôts) 5 933 (193) Impôts versés (1 267) (914) Variation du besoin en fonds de roulement (835) 5 492 Flux net de trÉsorerie gÉnÉrÉ par l'activitÉ (a) 3 831 4 385 Opérations d'investissement Acquisition immobilisations incorporelles et corporelles (3 121) (5 058) Cession immobilisations corporelles et incorporelles 169 127 Acquisition & cession immobilisations financières 49 (282) Trésorerie nette / acquisitions et cessions de filiales (3 394) - Flux net de trÉsorerie liÉ aux opÉrations d'investissement (B) (6 297) (5 214) Opérations de financement Opérations sur le capital (augmentation, apports, dividendes, autres) (43) 22 Encaissements provenant d'emprunts 1 208 11 830 Remboursement d'emprunts (4 143) (3 203) Coût de l'endettement financier net (200) (273) Flux net de trÉsorerie liÉ aux opÉrations de financement (C) (3 179) 8 375 Flux de trÉsorerie gÉnÉrÉ par les activitÉs poursuivies

(D= A+B+C) (5 644) 7 546 Flux de trésorerie généré par les activités non poursuivies - - Variation de trÉsorerie (5 644) 7 546 Incidence des variations de taux de change 64 (70) TrÉsorerie à l'ouverture 22 478 15 002 Reclassement de trésorerie (1) - - TrÉsorerie à la clôture 16 897 22 478







Bilan consolidé

(en milliers d'euros) 31/12/2021 31/12/2020 Actifs non courants 73 203 68 334 Écarts d'acquisition 41 831 38 094 Immobilisations incorporelles 11 033 9 889 Immobilisations corporelles 16 815 17 086 Participations dans les entreprises associées 1 213 1 134 Autres actifs financiers 815 857 Actifs d'impôt différé 1 496 1 274 Actifs courants 40 464 43 075 Stocks nets 6 502 6 280 Créances clients nettes 12 175 9 954 Actifs sur contrats 20 - Autres actifs courants 3 049 2 250 Actifs d'impôt exigible 1 802 2 091 Trésorerie et autres équivalents 16 917 22 500 Totaux de l'actif 113 668 111 409

(en milliers d'euros) 31/12/2021 31/12/2020 Capitaux propres (part du groupe) 64 812 63 665 Intérêts minoritaires 41 (277) Passifs non courants 20 215 21 864 Provisions long terme 949 1 120 Dettes financières à long terme - à plus d'un an 13 031 14 690 Dettes de loyer – à plus d'un an 5 698 5 608 Impôts différés 538 447 Autres passifs non courants - - Passifs courants 28 601 26 156 Provisions court terme 927 1 865 Dettes financières à long terme - à moins d'un an 2 721 2 083 Dettes de loyer – à moins d'un an 1 779 1 964 Dettes fournisseurs d'exploitation 9 155 8 741 Passifs sur contrats 1 585 447 Autres passifs courants 12 273 10 686 Passifs d'impôt exigible 161 371 Totaux du passif 113 668 111 409





À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 71 millions d'euros.

Plus d'informations sur www.prodways-group.com







Contacts

CONTACTS INVESTISSEURS

Claire Riffaud

Relations actionnaires

Tél : +33 (0)1 53 67 36 79 / criffaud@actus.fr





CONTACTS PRESSE

Manon Clairet

Relations presse financière

Tél : +33 (0)1 53 67 36 73 / mclairet@actus.fr







Avertissement

Les communiqués de Prodways Group peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d'objectifs. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de Prodways Group. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou non, et d'éléments aléatoires et d'autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité du Groupe à atteindre ses objectifs sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Rapport financier disponible sur le site internet de Prodways Group ( www.prodways-group.com ). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D'autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de nos objectifs. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de Prodways Group ou de ses filiales dans un quelconque pays.





1 Le chiffre d'affaires est de 70,6 M€ contre 70,8 M€ indiqué lors de la communication du 16 février 2022 suite à un ajustement de cut-off dans la division Systems

2 Voir le glossaire en annexe pour une définition des indicateurs alternatifs de performance.

3 Capacité d'autofinancement après neutralisation du cout de l'endettement financier net et des impôts et avant variation du besoin en fonds de roulement

4 Pourcentage de détention direct de la famille Gorgé et de Groupe Gorgé

