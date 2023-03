PRODWAYS : Prodways renforce son portefeuille de matières et poursuit son expansion sur le marché dentaire avec Provivic Denture Base

Paris, 9 mars 2023

Prodways, acteur mondial des technologies de fabrication additive, dévoile la résine Provivic Denture Base pour l'impression 3D de bases de prothèses complètes et partielles. Cette nouvelle résine, développée par la division Matériaux de Prodways Group, est adaptée aux imprimantes ProMaker LD-series de Prodways, dotées de la technologie brevetée MOVINGLight. Les laboratoires dentaires sont désormais en mesure d'imprimer des bases de prothèses dentaires abordables et hautement esthétiques en moins de 10 minutes par prothèse.

Selon un rapport de novembre 2022 de l'Organisation Mondiale de la Santé [1] , la prévalence moyenne mondiale estimée de la perte complète des dents chez les personnes âgées de 60 ans ou plus est de 23 %. Cette population représentant environ 1,1 milliard de personnes en 2021 et devrait doubler d'ici 2050. Les laboratoires dentaires constatent une demande croissante de prothèses dentaires et adoptent des flux de travail numériques afin de réduire la charge de travail et d'améliorer la fabrication.

La résine pour base de prothèses dentaires Prodways Provivic sera disponible aux États-Unis et dans l'Union européenne à partir du mois d'avril. En tant que dispositif médical, elle sera en totale conformité avec les réglementations américaines et européennes, telles que le 21 CFR (FDA) et le règlement (UE) 2017/745 (MDR) qui sera étendu à d'autres régions. La résine permet de fabriquer des bases de prothèses dentaires d'une grande précision, d'une esthétique exceptionnelle, d'un état de surface inégalé et d'un excellent ajustement pour le confort du patient. La résine est livrée avec un flux de travail complet qui comprend un système de collage exclusif pour fixer les dents à la base de la prothèse.

Alban d'Halluin, Directeur de la division Printers, et Emanuel Mesaric, Directeur de la division Materials déclarent : "Prodways est connu pour son expertise dans les solutions d'impression 3D pour l'industrie dentaire, permettant aux clients de produire des pièces de la plus haute qualité, rapidement et à moindre coût. Après des mois de tests avec des laboratoires partenaires, nous sommes ravis que l'ajout de Provivic Denture Base à notre gamme de matériaux ait un impact pour nos clients et leur permette de transformer leurs flux de travail avec des pièces de la meilleure qualité tout en réduisant les coûts."

Vous pourrez trouver Provivic Denture Base et toutes les solutions dentaires de Prodways à l'IDS, le plus grand salon professionnel de l'industrie dentaire, du 14 au 18 mars à Cologne, en Allemagne. Prodways y présentera la résine Provivic Denture Base, l'imprimante 3D ProMaker LD20, ainsi qu'une gamme de pièces dentaires imprimées.

A propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, notamment dans le domaine médical.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 81 millions d'euros.

