Prodways Group annonce l'acquisition de 100% de la société Creabis GmbH, spécialiste allemand dans le service d'impression 3D de matières plastiques. Cette opération marque une accélération de la stratégie de développement à l'international avec le retour de la dynamique de croissance externe. Elle permet à Prodways d'accroitre la taille de sa division Products tout en pénétrant un nouveau marché en croissance en Europe. La forte complémentarité entre les deux sociétés permettra en outre de libérer un potentiel de synergies significatif et d'améliorer la profitabilité de cette activité.





Creabis, expert de l'Impression 3D en Allemagne

Créée en 2011 par Ralf Deuke, pionnier et expert dans la fabrication en impression 3D, Creabis propose différentes technologies d'impression 3D centrées sur la production de série de pièces en plastique. La société, basée à Munich, est composée d'une équipe expérimentée d'une vingtaine de collaborateurs.

Creabis opère un parc de 11 imprimantes de différents fabricants (dont Prodways) et dispose des technologies de frittage de poudre, stéréolithographie, polyjet, multi jet fusion et dépose de fil. Grâce à sa base de clients fortement diversifiée en Allemagne et à son réseau composé de partenaires industriels de premier plan, la société a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires proche de 3 M€. Elle réalise près de 50% de son activité en production de série auprès de clients récurrents.

Fort de ces atouts, Creabis bénéficie d'un bon profil de profitabilité. L'opération aura ainsi un effet relutif sur la profitabilité de la division Products de Prodways.







Une forte complémentarité avec Prodways

Cette acquisition vient renforcer à plusieurs niveaux l'activité de production de pièces imprimées en 3D de Prodways, développée à travers sa marque Initial : tout d'abord en accroissant la taille du parc d'imprimantes disponible, qui s'élève désormais à une cinquantaine de machines, soit une augmentation de près de 30%. Ces imprimantes additionnelles permettent en outre de compléter l'offre actuelle de Prodways avec de nouvelles technologies, types d'imprimantes et matières afin de proposer à ses clients un large éventail de solutions d'impression 3D.

La combinaison des deux sociétés libèrera également des synergies opérationnelles significatives en termes de revenus et de coûts. La grande complémentarité de la base de clients combinée à l'offre de services élargie permettra de générer des revenus additionnels croisés. La taille accrue du nouvel ensemble, un des plus important d'Europe, permettra un accès à de meilleures conditions d'achat, notamment pour les matières 3D non produites par le groupe.

Une accélération de la stratégie de développement de Prodways

Après une phase de consolidation des sociétés acquises achevée en 2020, Prodways relance une dynamique de croissance externe en pénétrant une nouvelle zone géographique pour sa division Products. Le groupe se renforce ainsisur le marché allemand, principal moteur industriel de l'Europe, qui constitue un terreau fertile pour l'activité de service d'impression 3D grâce à son réseau de PME et d'ETI industrielles très développé. Prodways y est d'ailleurs déjà présent à travers son activité de fabrication de Matières, qui a connu une très forte croissance depuis son acquisition en 2014.

Cette opération, financée grâce à la trésorerie disponible de Prodways, fera l'objet d'un refinancement dédié par la suite.

Grâce à cette acquisition, le groupe se positionne idéalement pour profiter pleinement de la dynamique de reprise économique déjà en action et de l'intérêt croissant pour l'impression 3D dans un contexte de difficultés liées aux chaines d'approvisionnement mondiales. Prodways confirme ainsi sa position d'acteur de référence de l'impression 3D spécialisée dans les matières plastiques et ses ambitions de développement en Europe.





