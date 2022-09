PRODWAYS : Prodways dégage une rentabilité record au premier semestre 2022

Une solide performance financière

Des revenus en croissance de +22% par rapport au 1 er semestre 2021

semestre 2021 Un EBITDA courant en croissance de +75%, soit 19% de marge

Une génération de cash record de 6,9 M€ 1 , multipliée par 3 par rapport au S1 2021

La division Systems réalise un 1 er semestre exceptionnel

Un succès des technologies de Prodways pour la production de masse, fruit de 10 ans de R&D

Une expansion internationale, qui représente ~90% du chiffre d'affaires Machines & Matières

+22% de revenus et +71% d'EBITDA courant

Progression soutenue de la division Products

Digital Manufacturing (impression à la demande) : gain de nouveaux clients et commandes plus importantes

L'intégration réussie de Creabis génère deux fois plus de synergies que prévu

L'audiologie continue sa dynamique de développement, renforcée par l'acquisition de Auditech

+21% de revenus et +64% d'EBITDA courant

Guidance 2022

Croissance du chiffre d'affaires attendue de l'ordre de +15% (revue à la hausse fin juillet vs ~+10%)

Profitabilité élevée également attendue au 2 ème semestre. Prodways vise une marge d'EBITDA courant entre 15% et 20% sur l'année 2022.







Prodways Group : une stratégie de long-terme payante

Les axes stratégiques suivis depuis 2013 démontrent leur pertinence

Dès sa création, Prodways Group s'est concentrée sur les technologies servant la production industrielle pour la fabrication de masse . Le savoir-faire dans la fabrication d'imprimantes a très vite été complété par une activité de développement de matières 3D et d'impression à la demande. Le travail conjoint de ces équipes, depuis près de 10 ans, permet aujourd'hui à Prodways de proposer l'une des technologies les plus fiables du marché pour la production industrielle. Les performances et la qualité des Machines & Matières Prodways permettent au groupe de remporter des appels d'offres internationaux en Europe, aux USA ou en Asie-pacifique.

Prodways a également su se focaliser au bon moment sur les marchés porteurs en Impression 3D. Il s'est notamment concentré depuis 2014 sur les besoins du secteur médical , qui est aujourd'hui le plus gros consommateur d'impression 3D et offre des opportunités significatives sur fond de digitalisation de ses procédés. Prodways Group est désormais un acteur de référence dans le monde pour l'impression 3D à destination du milieu dentaire. Au global, les clients du secteur médical représentent aujourd'hui près de 50% des revenus de Prodways.

Ces axes de développement ont permis à Prodways de constituer un socle de revenus récurrents important, qui représente environ 65% du chiffre d'affaires à fin juin 2022. Ceux-ci comprennent notamment la consommation récurrente de matières 3D, en forte progression depuis plusieurs années, ainsi que des commandes ré-occurrentes de nombreux clients équipés de solutions Prodways, comme le réseau de plus de 1 000 audiologistes en France.

Une stratégie de croissance et rentabilité à long-terme qui porte aujourd'hui ses fruits



La forte croissance des revenus de 22% au 1 er semestre 2022 a été accompagnée par une nette amélioration de la profitabilité de Prodways Group sur l'ensemble de ses indicateurs (EBITDA courant, résultat opérationnel, génération de trésorerie). La stratégie de Prodways, qui consiste à poursuivre à la fois croissance des revenus et rentabilité, démontre aujourd'hui toute sa pertinence dans un contexte de remontée des taux d'intérêt et d'inquiétudes sur la pérennité de certaines sociétés d'impression 3D encore déficitaires.

Depuis le lancement de ses activités en 2014, Prodways a réalisé une croissance moyenne de ses revenus de +46% par an, combinant croissance organique et croissance externe. Dans le même temps, la marge d'EBITDA courant a progressé de -42% en 2014 à +19% au 1 er semestre 2022, atteignant ainsi 7,9 M€. Ce résultat s'est concrétisé par une génération de trésorerie de +6,9 M€ 2 , soit 16% de plus que sur l'ensemble de l'année 2021. Cette performance financière fait de Prodways la société d'impression 3D la plus rentable parmi les principales sociétés cotées 3 .

Cette solidité financière confère des avantages compétitifs significatifs pour accélérer la trajectoire de croissance, tels que :

La capacité à convaincre les clients de s'engager sur des projets industriels ambitieux à long-terme

La poursuite des investissements ciblés en R&D

La montée en puissance des efforts commerciaux pour accélérer la croissance organique

La poursuite de la dynamique de croissance externe.







Forte amélioration de la profitabilité au 1 er semestre 2022

Compte de résultat du 1 er semestre 2022

(en millions d'euros) S1 2021 S1 2022 Variation

(M€) Variation

(%) Chiffre d'affaires 34,1 41,5 +7,4 +22% EBITDA courant 4 4,5 7,9 +3,4 +75% Marge d'EBITDA courant 13,2% 19,0% - +6 pts Résultat d'exploitation 3 2,2 5,4 +3,2 +146% Résultat opérationnel 0,9 5,1 +4,2 +495% Résultat financier, impôts et minoritaires -1,2 -1,6 -0,4 n.a Résultat net part du groupe -0,3 3,5 +3,8 n.a







Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 : +22% de croissance par rapport au 1er semestre 2021

Prodways Group réalise une forte progression de son chiffre d'affaires au 1 er semestre 2022, tirée à la fois par la croissance organique de +15% et la dynamique de croissance externe. La performance est le résultat combiné de :

La montée en puissance sur la production industrielle se traduisant par des ventes importantes d'imprimantes et de matières.

Un semestre record de l'activité Software , qui a bénéficié au 1 er trimestre 2022 de commandes par anticipation, sécurisant ainsi une partie du chiffre d'affaires de l'année.

Une solide croissance des services d'impression à la demande , à la fois sur une base organique et grâce à l'intégration réussie de la société Creabis depuis 2021.

Un bon niveau de revenus des applications médicales , qui reste proche de celui du 1 er semestre 2021 malgré l'effet de base défavorable (effet rattrapage important au 1 er semestre 2021 lors de la réouverture des cabinets médicaux).

Plus de détails sur l'évolution du chiffre d'affaires sont disponibles dans le communiqué dédié du 25 juillet 2022.





Une profitabilité record

Prodways Group a généré un EBITDA courant de 7,9 M€ au premier semestre 2022, en croissance de 75% par rapport au 1 er semestre 2021.

Cette amélioration est le résultat de plusieurs éléments :

Le maintien d'une marge brute supérieure à 50%, témoignant de la bonne exécution des opérations et de la maitrise des approvisionnements dans un contexte de tensions mondiales.

L'effet important de levier opérationnel grâce aux investissements réalisés ces dernières années et à la réorganisation menée en 2020-2021. La structure industrielle actuelle de Prodways doit permettre au groupe de réaliser plus de revenus et de poursuivre sa trajectoire de croissance.

La contribution croissante des ventes de matières 3D, à forte valeur ajoutée.

Le bénéfice d'un abandon de créance aux Etats-Unis dans le cadre de aides durant la crise sanitaire, générant +0,9 M€ de résultat ce semestre 5 .

En conséquence, Prodways réalise ce semestre un résultat opérationnel 5 fois plus important que celui du 1er semestre 2021 et s'élève à 5,1 M€.

Les états financiers consolidés sont disponibles en annexe à la fin de ce communiqué.







Une génération de trésorerie record et un bilan solide

Prodways se positionne comme l'une des rares entreprises profitables du secteur de l'impression 3D et a su consolider son bilan pour soutenir les bases d'une croissance pérenne. La capacité d'autofinancement du groupe atteint +6,9 M€ au 1 er semestre 2022, soit plus de trois fois celle générée au 1 er semestre 2021 et déjà 16% supérieure à celle générée sur toute l'année 2021.

Cette performance est partiellement compensée par la variation supérieure à la normale du besoin en fonds de roulement (+3,4 M€ au S1 2022, pour atteindre 3,8 M€). Cette augmentation s'explique par un accroissement des stocks par prudence pour les besoins de production, ainsi que l'impact du changement de saisonnalité dû au chiffre d'affaires réalisé par anticipation dans l'activité Software. Le niveau de besoin en fonds de roulement devrait baisser d'ici la fin de l'année pour revenir à un niveau normatif autour de 3% à 4% du chiffre d'affaires annuel.

Au final, le groupe est toujours en situation de trésorerie nette positive (de 1,8 M€), avec 19 M€ de trésorerie disponible à fin juin 2022.







Résultats d'exploitation par pôle

(en millions d'euros) S1 2021 S1 2022 Variation

M€ Variation

% Systems Chiffre d'affaires 21,6 26,4 +4,8 22% EBITDA courant 3,5 6,0 +2,5 71% Marge d'EBITDA courant (%) 16,3% 22,7% 6,4 pts - Résultat d'exploitation 2,5 5,0 +2,5 - Products Chiffre d'affaires 12,6 15,3 +2,7 21% EBITDA courant 1,4 2,3 +0,9 64% Marge d'EBITDA courant (%) 11,2% 15,1% 3,9 pts - Résultat d'exploitation 0,0 0,8 +0,8 -







Division Systems : un semestre exceptionnel

Des technologies fiables qui font référence sur le marché

La division Systems de Prodways a connu de nombreux succès ce semestre, notamment dans son activité de Machines & Matières. Les performances des imprimantes MovingLight® LD, deuxième génération d'imprimantes de cette technologie, combinées aux résines 3D propriétaires de Prodways (telle que la résine Absolute Aligner) sont désormais reconnues par de nombreux acteurs du secteur dentaire dans le monde. La productivité des machines, leur précision pendant plusieurs années et la qualité des produits finis font désormais référence sur le marché et permettent à Prodways de remporter des projets industriels pour des sites de production multi-machines. Outre les nouveaux clients, la quasi-totalité des clients existants du groupe, profitant d'un marché médical très porteur, augmentent leur consommation de matières.

Ces succès commerciaux, dans le prolongement de ceux de 2021, se traduisent par une forte expansion de Prodways à l'international. La France ne représente plus que 12% du chiffre d'affaires Machines & Matières tandis que l'Amérique du Nord représente désormais 1/3 des revenus de cette activité.

Une forte croissance structurelle bonifiée par des éléments exceptionnels

Les revenus de la division Systems sont en croissance de +22% ce semestre par rapport au 1 er semestre 2021. Cette performance est le résultat combiné de :

Une croissance de +20% dans le secteur médical

Une progression de +17% des revenus générés par les autres secteurs industriels

+0,9 M€ de ventes réalisées plus tôt que prévues au 1 er semestre, initialement attendues sur la deuxième partie d'année 6 .

Fort de cette progression, cette division a réalisé une marge d'EBITDA courant de 23% ce semestre, en progression de +6 pts par rapport au 1 er semestre 2021. Cette profitabilité est soutenue par la bonne maitrise des marge brutes, la baisse des coûts indirects en proportion des revenus et la contribution croissante des ventes de matières. Elle est bonifiée ce semestre par l'abandon d'une créance aux Etats-Unis dans le cadre des aides durant la crise sanitaire, représentant un impact de +0,9 M€.





Division Products : une progression continue depuis fin 2021

Digital Manufacturing (Impression 3D à la demande) : une demande robuste et croissante

Cette activité, qui avait tardé à connaitre une reprise post-crise l'an passé, est en croissance organique de +8% et +47% y compris l'acquisition de Creabis. Cette activité bénéficie de quatre leviers de croissance :

L'adoption des services de Prodways par un nombre croissant de clients : plus de 150 nouveaux comptes depuis le début de l'année.

: plus de 150 nouveaux comptes depuis le début de l'année. Un accroissement de la taille moyenne des commandes de 13%, illustrant la pénétration progressive de nos technologies dans les procédés de fabrication.

illustrant la pénétration progressive de nos technologies dans les procédés de fabrication. Le succès de l'offre 3D Molding , avec plus de 60 projets depuis le début de l'année contre une quinzaine l'an passé. Cette technique novatrice permet de produire un moule en impression 3D puis d'injecter les pièces dans la bonne matière, s'affranchissant ainsi des coûts, des contraintes de conception et des délais des outils traditionnels de l'injection.

, avec plus de 60 projets depuis le début de l'année contre une quinzaine l'an passé. Cette technique novatrice permet de produire un moule en impression 3D puis d'injecter les pièces dans la bonne matière, s'affranchissant ainsi des coûts, des contraintes de conception et des délais des outils traditionnels de l'injection. Le volume de commandes en croissance de +85% via la plateforme digitale Prodline , qui permet aux clients de déposer directement leurs modèles numériques et de commander leurs pièces.

Le développement de cette activité a été accéléré par l'acquisition de Creabis, dont l'intégration réussie dégage deux fois plus de synergies que celles initialement prévues . La mise en commun des ressources a rendu l'offre du nouvel ensemble plus attractive et s'est traduite par un volume de ventes croisées nettement supérieur aux attentes.

Au total, le chiffre d'affaires de l'activité Digital Manufacturing est désormais généré à près de 55% auprès de clients français et près de 45% auprès de clients étrangers, notamment allemands, italiens et suisses.





Activités médicales intégrées : forte dynamique en audiologie

Les activités médicales intégrées, dans lesquelles Prodways proposent des solutions digitales complètes allant de la prise d'empreinte à la livraison du client (praticien ou utilisateur final) sont tirées par la performance de l'audiologie. Cette dernière activité représente près de 75% des revenus de ce segment en tenant compte de la récente acquisition.

La croissance des revenus est notamment le fruit des succès commerciaux passés qui produisent leurs effets ce semestre. Prodways a ainsi noué une vingtaine de nouveaux partenariats avec des clients emblématiques (tels que EDF, Bouygues, Yves Rocher, Aéroports de Paris, SNCF, Derichebourg, Colas, BIC, etc.) pour équiper leurs salariés de protections anti-bruit. Cette dynamique est désormais renforcée par l'acquisition de la société Auditech Innovations, réalisée début juillet 2022.





Des résultats en nette amélioration

Fort de la croissance de ses revenus de +21%, la division Products a généré ce semestre un EBITDA courant de 2,3 M€, en progression de +64%. La marge d'EBITDA courant atteint ainsi 15% et reflète :

L'amélioration de la marge brute grâce à une bonne maitrise des prix et des coûts.

L'effet de levier opérationnel, avec des coûts indirects en diminution proportionnellement au chiffre d'affaires. Les investissements passés, notamment sur le site de production d'Annecy, donnent la capacité à l'outil industriel en place de générer davantage de revenus à l'avenir.

Grâce à cette progression, la division Products réalise le meilleur résultat d'exploitation de son histoire avec 0,8 M€.





Guidance 2022

Fin juillet 2022, Prodways Group avait relevé sa guidance de revenus pour l'année 2022, visant désormais une croissance de l'ordre de +15% y compris les acquisitions récentes (par rapport à « autour de 10% » précédemment).

La profitabilité du groupe, ajustée des éléments exceptionnels du 1 er semestre, devrait se maintenir à son niveau actuel. Prodways Group vise ainsi une marge d'EBITDA courant entre 15% et 20% sur l'année 2022.







À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, notamment dans le domaine médical.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 71 millions d'euros.

Plus d'informations sur https://www.prodways-group.com







Annexes

Définition des indicateurs de performance alternatifs

EBITDA courant : Résultat opérationnel avant « dotations nettes aux amortissements et provisions », « autres éléments du résultat opérationnel » et « quote-part dans les résultats des entreprises associées »

Résultat d'exploitation : Résultat opérationnel avant « autres éléments du résultat opérationnel » et « quote-part dans les résultats des entreprises associées ».

Dette / Trésorerie nette : Dette nette / Trésorerie nette incluant l'autocontrôle, hors dette de loyers IFRS 16







Compte de résultat consolidé

(en milliers d'euros) 30/06/2022 30/06/2021 Chiffre d'affaires 41 470 34 118 Production immobilisée 1 116 645 Production stockée 111 (531) Autres produits d'exploitation 1 066 1 105 Achats consommés (20 448) (16 326) Charges de personnel (15 298) (14 196) Impôts et taxes (326) (372) Dotations aux amortissements et aux provisions nettes des reprises (2 494) (2 307) Autres charges d'exploitation nettes des produits 195 60 RÉsultat d'EXPLOITATION 5 393 2 196 Quote-part dans les résultats des entreprises associées 71 82 Autres éléments du résultat opérationnel (393) (1 425) RÉsultat opÉrationnel 5 071 852 Intérêts financiers relatifs à la dette brute (112) (91) Produits financiers relatifs à la trésorerie et équivalents - 3 Coût de l'endettement financier net (a) (112) (88) Autres produits financiers (b) 150 55 Autres charges financières (c) (134) (45) Charges et produits financiers (d=a+b+c) (97) (78) Impôt sur le résultat (1 504) (1 171) RÉsultat après impôts des activitÉs poursuivies 3 470 (397) Résultat net des activités non poursuivies - - RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 3 470 (397) RESULTAT ATTRIBUABLE AUX ACTIONNAIRES DE LA MERE 3 468 (325) RESULTAT ATTRIBUABLE AUX PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTROLE 2 (72) Nombre moyen d'actions 51 225 160 51 220 596

Tableau de flux de trésorerie

(en milliers d'euros) 30/06/2022 30/06/2021 RÉsultat net des activitÉs poursuivies 3 470 (397) Charges et produits calculés 1 835 1 420 Plus et moins-values de cessions 17 (76) Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence (71) (82) CapacitÉ d'autofinancement (avant neutralisation du coût de l'endettement financier net et des impôts) 5 251 865 Coût de l'endettement financier net 112 88 Charge d'impôt 1 504 1 171 CapacitÉ d'autofinancement (après neutralisation du coût de l'endettement financier net et des impôts) 6 867 2 124 Impôts versés (853) (697) Variation du besoin en fonds de roulement (3 362) (2 211) Flux net de trÉsorerie gÉnÉrÉ par l'activitÉ (a) 2 652 (784) Opérations d'investissement Acquisition immobilisations incorporelles et corporelles (1603) (1097) Cession immobilisations corporelles et incorporelles 11 81 Acquisition & cession immobilisations financières 35 17 Trésorerie nette / acquisitions et cessions de filiales (225) - Flux net de trÉsorerie liÉ aux opÉrations d'investissement (B) (1 783) (999) Opérations de financement Opérations sur le capital (augmentation, apports, dividendes, autres) 22 (21) Encaissements provenant d'emprunts 2 968 1 214 Remboursement d'emprunts et dettes de loyers (1 840) (1 766) Coût versé de l'endettement financier net (112) (86) Flux net de trÉsorerie liÉ aux opÉrations de financement (C) 1 038 (659) Flux de trÉsorerie gÉnÉrÉ par les activitÉs poursuivies

(D= A+B+C) 1 907 (2 442) Flux de trésorerie généré par les activités non poursuivies - - Variation de trÉsorerie 1 907 (2 442) Incidence des variations de taux de change 36 29 TrÉsorerie à l'ouverture 16 897 22 478 TrÉsorerie à la clôture 18 841 16 897







Bilan consolidé

(en milliers d'euros) 30/06/2022 31/12/2021 Actifs non courants 72 743 73 203 Écarts d'acquisition 41 831 41 831 Immobilisations incorporelles 11 936 11 033 Immobilisations corporelles 16 039 16 815 Participations dans les entreprises associées 1 285 1 213 Autres actifs financiers 782 815 Actifs d'impôt différé 870 1 496 Actifs courants 44 645 40 464 Stocks nets 8 006 6 502 Créances clients nettes 13 063 12 175 Actifs sur contrats 48 20 Autres actifs courants 2 796 3 049 Actifs d'impôt exigible 1 865 1 802 Trésorerie et autres équivalents 18 868 16 917 Totaux de l'actif 117 389 113 668

(en milliers d'euros) 30/06/2022 31/12/2021 Capitaux propres (part du groupe) 68 893 64 812 Intérêts minoritaires 38 41 Passifs non courants 21 156 20 215 Provisions long terme 691 949 Dettes financières à long terme - à plus d'un an 14 424 13 031 Dettes de loyer – à plus d'un an 5 356 5 698 Impôts différés 684 538 Autres passifs non courants - - Passifs courants 27 302 28 601 Provisions court terme 806 927 Dettes financières à long terme - à moins d'un an 2 787 2 721 Dettes de loyer – à moins d'un an 1 701 1 779 Dettes fournisseurs d'exploitation 7 697 9 155 Passifs sur contrats 2 086 1 585 Autres passifs courants 11 731 12 273 Passifs d'impôt exigible 493 161 Totaux du passif 117 389 113 668

