PRODWAYS : Nouvelle avancée dans une application 3D céramique avec un leader mondial de l'aéronautique

Prodways Group annonce aujourd'hui une avancée pour une application novatrice de l'impression 3D pour l'aéronautique utilisant des matières à base de céramique : la nouvelle imprimante ProMaker Ceram de Prodways, dernier modèle de la gamme MovingLight, a été mise en place chez un acteur majeur du secteur aéronautique. Plus d'informations sont disponibles ici : lien vers l'article du partenaire .

Les matières céramiques offrent de nombreux intérêts grâce à leur solidité et leur résistance à la chaleur mais nécessitent des technologies d'impression 3D industrielle d'une grande qualité et fiabilité. Grâce à sa technologie MovingLight, Prodways travaille depuis plusieurs années avec des acteurs de premier plan du secteur aéronautique pour mettre au point des procédés d'impression 3D industriels pour la fabrication de composants de moteur d'avion. Ces avancées techniques se concrétisent aujourd'hui avec un client prestigieux qui permet à la société de progresser dans le développement de cette application.

A court-terme, le groupe reste prudent sur les perspectives de ventes d'imprimantes pour cette application, mais les progrès récents ouvrent des opportunités commerciales dans un marché adressable très significatif pour l'impression 3D de pièces céramique.

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, notamment dans le domaine médical.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros.

Plus d'informations sur https://www.prodways-group.com

