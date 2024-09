Prodways : comptes semestriels dégradés

(AOF) - Le résultat net de Prodways est ressorti à 1,3 million d’euros contre 3,5 millions d’euros, un an plus tôt. L’Ebitda courant du spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnel a chuté de 47% à 2,5 millions d’euros, faisant ressortir une marge de 8% contre 11% au premier semestre 2023. La société souligne que ce "niveau reste inférieur à ses ambitions". Prodways a enregistré une chute de 28% de son chiffre d'affaires à 31 millions d’euros.

"Le niveau de revenus est en baisse par rapport au chiffre d'affaires publié l'an passé principalement du fait du changement de classification de la société dans l'activité Software intervenu au deuxième semestre 2023 (norme IFRS 15) et des changements de périmètres actés début 2024", précise la société. Sur une base comparable au périmètre actuel, les revenus sont en baisse de 1,4 million d'euros (-4%).

S'agissant de ses perspectives pour 2024, Prodways continue de viser une croissance de son chiffre d'affaires sur une base comparable cette année, de l'ordre de 1% à 5%, ainsi qu'une amélioration de son taux d'Ebitda courant.

