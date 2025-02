PRODWAYS : Chiffre d'affaires 2024 : des revenus stables sur une base comparable

Prodways Group a réalisé 13 M€ de chiffre d'affaires au 4 ème trimestre 2024, portant les revenus de l'année 2024 à 59 M€. Sur une base comparable [1] au périmètre actuel, les revenus sont ainsi relativement stables par rapport à l'an passé, conformément aux attentes de la société. Le niveau de revenus est en baisse par rapport au chiffre d'affaires publié l'an passé principalement du fait du changement dans la reconnaissance des revenus de l'activité Software en 2023 et des changements de périmètres.

Dans ce contexte de marché difficile, Prodways Group bénéficie de la diversification de ses activités. La société a su s'adapter grâce à des mesures prises rapidement en début d'exercice. Les effets sont notamment visibles dans la division Systems, qui réalise une croissance de +6% en 2024. La division Products poursuivra son redressement en 2025.

Ces mesures permettent à Prodways d'améliorer sa profitabilité et de maintenir une bonne santé financière. Le groupe confirme son objectif 2024 d'améliorer son taux de marge d'EBITDA courant et de générer un free cash-flow très largement positif. Ces éléments seront communiqués le 19 mars lors de la publication des résultats annuels.

Chiffre d'affaires du 4 ème trimestre et de l'année 2024

(en millions d'euros) T4 2024 T4 2023 T4 2023

Base comparable Variation sur une base comparable

(%) FY 2024 FY 2023 FY 2023

Base comparable Variation sur une base comparable

(%) Systems 5,8 7,1 5,7 +2% 28,2 39,6 26,7 +6% Products 7,1 8,6 7,9 -11% 30,5 35,3 32,5 -6% Structure & éliminations intra-groupe 0,0 -0,1 -0,1 n.a -0,1 -0,3 -0,3 n.a Chiffre d'affaires consolidé 12,9 15,6 13,5 -5% 58,7 74,6 58,9 0%

Division Systems

La division Systems a réalisé 28 M€ de revenus en 2024, en croissance de +6% sur une base comparable. Cette progression est d'abord le fruit des efforts menés depuis la fin de l'année 2023 : le recentrage de l'activité Imprimantes sur le segment industriel porte ses fruits avec plusieurs ventes du modèle MOVINGLight® céramique auprès de grands noms de l'aéronautique depuis la fin d'année 2024.

La croissance est également portée par la professionnalisation des équipes commerciales dans l'activité Software, qui réalise une belle progression avec une croissance supérieure à 10%. La transition vers le mode SaaS est ainsi compensée par le gain de parts de marché avec de nombreux nouveaux clients sécurisés durant l'exercice.

Les revenus issus des ventes de matières sont en légère baisse sur l'année, notamment en raison d'un client qui est en transition de site de production. Cette activité reste néanmoins robuste avec une base de clients récurrents qui poursuivent leurs commandes de matières en 2025.

Division Products

L'activité Digital Manufacturing réalise une année 2024 relativement stable par rapport à l'an passé. Le bon développement des ventes en Allemagne a notamment permis de compenser la baisse d'activité auprès de clients français. Dans un contexte conjoncturel défavorable sur cette activité, Prodways a su maintenir son niveau d'activité grâce à sa taille critique et sa base de clients très diversifiée.

En revanche, les revenus de l'audiologie sont en nette baisse en 2024, de l'ordre de 2 M€, notamment en raison de difficultés internes. Cette performance décevante a amené le groupe à prendre des mesures pour redresser cette activité dans les plus brefs délais. Prodways vise ainsi à inverser cette tendance durant l'exercice en cours.

Transfert vers Euronext Growth

Fin janvier 2025, le Conseil d'administration a décidé de convoquer une Assemblée générale mixte qui se tiendra le 10 mars 2025. Lors de cette assemblée, la société soumettra au vote de ses actionnaires l'approbation du transfert de cotation de ses titres vers Euronext Growth Paris.

Le projet de transfert vise à permettre à la société d'être cotée sur un marché offrant un cadre réglementaire plus souple et plus adapté à sa taille et à sa capitalisation boursière en réduisant certaines contraintes de fonctionnement propres au marché d'Euronext Paris. Le transfert sur Euronext Growth Paris devrait simplifier le fonctionnement de la société et diminuer les coûts relatifs à sa cotation, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers. Les documents relatifs à cette Assemblée Générale seront disponibles sur le site web de la société.

Perspectives

En 2024, le groupe a mis l'accent sur l'amélioration de la rentabilité de chaque activité plutôt que sur la croissance du chiffre d'affaires. Pour 2025, Prodways Group conserve cette priorité et vise à maintenir un chiffre d'affaires stable ou en légère augmentation. Les objectifs relatifs à la rentabilité seront communiqués lors de la présentation des résultats annuels.

Réflexion stratégique

Fin 2024, le Conseil d'administration a souhaité entamer une réflexion stratégique pour donner une nouvelle orientation au groupe et a procédé ainsi au changement du directeur général. Cette réflexion intervient dans un contexte général de difficultés sur le marché de l'impression 3D.

Dans ce contexte, Prodways Group se félicite de la diversification de ses activités depuis sa création (logiciels 3D, imprimantes 3D, matières 3D, fabrication de pièces en 3D, applications médicales), permettant ainsi à l'entreprise de demeurer l'un des meilleurs acteurs du secteur en termes de rentabilité. Chacune des activités du groupe affiche individuellement des perspectives de développement prometteuses.

Le Conseil d'administration de Prodways constate cependant que la performance boursière des deux dernières années est très décevante et ne reflète pas pleinement la valeur de chacune des activités du groupe. Le nouveau Directeur Général a donc pour mission de poursuivre le développement de chaque activité, d'en assurer la pérennité dans les meilleures conditions possibles, ainsi que de proposer de nouvelles options stratégiques visant à revaloriser l'action Prodways. La société prévoit d'annoncer ses conclusions sur l'orientation de l'entreprise au plus tard au deuxième trimestre 2025.

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, notamment dans le domaine médical.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 59 millions d'euros.

Plus d'informations sur https://www.prodways-group.com

[1] Les ajustements entre le chiffre d'affaires IFRS publié et le chiffre d'affaires du périmètre actuel par rapport à une base comparable incluent : revenus Software du S1 2023 selon la classification Agent (effective depuis le 1 er juillet 2023), exclusion du périmètre Solidscape et exclusion du périmètre Cristal.