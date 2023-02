Ce communiqué annule et remplace le communiqué "PRODWAYS - Activité du 4ème trimestre 2022 : des livraisons importantes d'imprimantes et des opportunités de croissance " diffusé le 15/02/2023 à 18h00.

Prodways Group a réalisé un chiffre d'affaires de 81 M€ sur l'année 2022, soit une croissance de +14%. Le quatrième trimestre, avec 22 M€ de revenus, a notamment été marqué par un nombre important de livraisons d'imprimantes 3D pour le secteur dentaire ainsi que d'une progression des consommations de matières 3D.

Des revenus en croissance de +14% en 2022

Les activités du groupe ont connu une progression de leurs revenus en 2022, à l'exception d'une seule au sein de la division Products. L'activité de fourniture directe de produits et services pour les praticiens dentaires, qui représente désormais moins de 4% des revenus, a connu une perte de vitesse significative au deuxième semestre (dont la défaillance de son 1 er client). Ses revenus ont en conséquence baissé de 16% et l'activité fait l'objet d'un plan de redressement énergique. Les revenus du reste des activités (96% du chiffre d'affaires) ont progressé de +16% sur l'année grâce à :

La progression des revenus pour le secteur médical , comprenant les ventes de machines et de matières pour le secteur dentaire ainsi que l'audiologie : +22%.

, comprenant les ventes de machines et de matières pour le secteur dentaire ainsi que l'audiologie : +22%. Les revenus générés par les clients industriels hors médical : +12%.

(Revenus en millions d'euros) T4 2021 T4 2022 Variation

(%) Variation organique 1

(%) FY2021 FY2022 Variation

(%) Variation organique 1

(%) Systems 12,6 13,5 +7% +7% 43,9 49,3 +12% +12% Products 7,6 8,3 +8% -2% 26,9 31,6 +17% +4% Structure & éliminations intra-groupe -0,1 0,0 n.a n.a -0,2 -0,3 n.a n.a Chiffre d'affaires consolidé 20,1 21,8 +8% +4% 70,6 80,6 +14% +9%

1 Les variations de périmètre incluent l'acquisition de Créabis en juillet 2021 et Auditech en juillet 2022

Division Systems : +12% de croissance en 2022

Les revenus de la division Systems, composés des ventes de Machines & Matières et de l'activité Software, ont nettement progressé en 2022, de +12%, avec un changement de saisonnalité par trimestre important au sein de l'année.

L'activité Machines & Matières, en croissance de près de 13% en 2022 , a progressé grâce aux ventes d'imprimantes MovingLight pour la production de grands volumes de modèles dentaires. Prodways a notamment réalisé au 4 ème trimestre 2022 un nombre important de livraisons d'imprimantes 3D pour le secteur dentaire, dont certaines seront utilisées pour le marché de l'orthodontie et d'autres dans le processus de fabrication de prothèses dentaires de tous types (tels que des couronnes, des bridges, des implants ou des guides chirurgicaux). Ces imprimantes ont été livrées dans différentes régions du monde : aux USA, en Australie, en Italie, en Suède et en France, témoignant du marché global de cette activité.

L'activité Software a également réalisé une progression significative cette année, de +12% . La qualité des équipes a permis de remporter un succès opérationnel important en fin d'année 2022, puisque la société est l'un des rares acteurs à conserver son rang de distributeur privilégié de Dassault Systèmes en France (classé Tiers 1), témoignant de la relation partenariale ancrée à long-terme et source de valeur ajoutée.

Division Products : +17% de croissance en 2022

La division Products, comprenant les activités de Digital Manufacturing (service d'impression à la demande) et les activités médicales intégrées, poursuit sa trajectoire de croissance malgré les difficultés spécifiques rencontrées sur un sous-segment.

L'activité de Digital Manufacturing a réalisé une forte croissance en 2022 de + 20% , à la fois sous l'effet de la croissance organique et de l'acquisition de Creabis en 2021. L'activité continue de gagner des nouveaux clients emblématiques qui font appels à l'expertise de Prodways pour produire des petites séries de pièces en impression 3D. C'est le cas d'un grand groupe automobile européen au dernier trimestre 2022.

Les activités médicales connaissent deux dynamiques différentes. La production de dispositifs sur mesure pour l'audiologie (qui représente désormais de l'ordre de 14 M€ de revenus annuels) continue son développement avec des revenus en hausse de plus de 20% grâce à la croissance organique et la croissance externe (acquisition de Auditech). D'un autre côté, l'activité de fourniture directe de produits et services pour les praticiens dentaires (mois de 4% des revenus du groupe) subit des difficultés (dont la défaillance de son 1 er client, un groupement de centres dentaires) et voit ses revenus baisser de 16% en 2022. Ces difficultés récentes expliquent en partie la performance décevante de la division Products au dernier trimestre.

Une importance grandissante de l'expertise en Matières 3D, un atout pour Prodways

L'année 2022 a mis en lumière l'importance grandissante de l'expertise en matières 3D. Cette compétence est clé dans l'atteinte des caractéristiques mécaniques, médicales et de biocompatibilité qui permettent d'ouvrir de nouvelles applications et d'établir les standards de marché sur des applications établies. La stratégie de Prodways Group dans ce domaine s'appuie sur deux grands axes, déployés par l'équipe de 50 chercheurs, ingénieurs et techniciens localisée en Allemagne :

Elargir notre gamme au sein d'applications établies , en partenariat avec nos clients, afin de leur proposer des matières personnalisées pour leur production. C'est le cas aujourd'hui pour l'impression de modèles dentaires, avec une qualité reconnue comme l'une des meilleures du marché. Développer des matières innovantes pour ouvrir de nouvelles applications à potentiel de production industriel , avec un positionnement haut de gamme. A titre d'exemple, une nouvelle matière sera disponible prochainement pour imprimer des bases de prothèses gingivales directement en 3D afin de traiter les cas de remplacement de dentition complète, soit plusieurs dizaines de millions de patients rien qu'en Europe et aux États-Unis.

Le leadership de Prodways dans ce domaine s'appuie également sur la capacité à obtenir des certifications médicales couvrant les principaux marchés mondiaux ( Medical Device Single Audit Program – MDSAP, Medical Device Regulation - MDR, et conformité totale avec les réglementations de la FDA). La société s'est d'ailleurs démarquée une nouvelle fois en fin d'année 2022 en étant l'une des toutes premières sociétés à obtenir la certification de compliance avec la nouvelle Medical Device Regulation européenne. Cette expertise constitue une importante barrière à l'entrée dans un contexte de durcissement des réglementations sur les usages médicaux et illustre la capacité des équipes à anticiper les tendances de marché et s'y adapter.

Des progrès notables dans la politique ESG du groupe

Les avancées significatives de Prodways dans sa stratégie ESG ont été récompensées une nouvelle fois par une amélioration de la notation au rating Gaïa, qui évalue la performance ESG des petites et moyennes entreprises cotées sur les marchés européens. Avec une note de 79/100 (en amélioration de +14 points), Prodways Group se classe 2 ème sur 76 entreprises de sa catégorie [1] .

Prodways a également ajouté dans son catalogue une matière 100% biosourcée pour l'activité Digital Manufacturing (impression à la demande). Nos clients peuvent désormais choisir le polyamide 11, dérivé de l'huile de ricin, particulièrement adapté à la fabrication de pièces pour des applications médicales et dentaires (orthèses, outils chirurgicaux, guides de forage, etc.).

Perspectives à court et moyen-termes : de nombreuses opportunités

Un marché de l'orthodontie digitale toujours porteur

L'utilisation de la technologie d'impression 3D pour produire des gouttières d'alignement orthodontiques poursuit sa trajectoire de croissance. Cette application, qui génère des volumes et des marges élevés sur l'ensemble des acteurs de la chaine, continue d'attirer les investissements, comme l'illustre la récente prise de participation majoritaire dans la société française BioTech Dental par le géant américain Henry Schein, ou encore l'acquisition de la société PlusDental en Allemagne par Straumann Group, client de Prodways, pour c.135 M€.

L'ambition des acteurs de ce secteur est d'adresser le marché encore largement traditionnel de l'orthodontie avec des solutions digitales afin de traiter les pathologies des quelques 500 millions de patients nécessitant un traitement à échelle mondiale [2] . Les besoins de production industrielle en impression 3D, utilisée pour produire les modèles dentaires de ces traitements, devraient donc amener ces acteurs à s'équiper de parcs toujours plus importants d'imprimantes 3D. Prodways Group voit aujourd'hui émerger des besoins nouveaux en dizaines de machines, qui se traduiraient par des consommations de matières en plusieurs dizaines de tonnes additionnelles. Ces projets significatifs sont encore préliminaires mais constituent des opportunités importantes à moyen-terme.

Adoption de la 3D par les acteurs du secteur dentaire

Au-delà de l'orthodontie, le marché plus général des prothèses dentaires de tout type, commence à adopter des modes de production 3D industriels. Outre la digitalisation croissante du secteur, un moteur important de ce changement est la consolidation des laboratoires de prothèses dentaires, qui fait émerger des acteurs qui produisent plusieurs centaines de modèles par jour. Les trois premiers acteurs européens ont ainsi intégré plus d'une centaine de laboratoires depuis 2015 et poursuivent la dynamique. Prodways Group vise à prendre une part significative de ce marché, qui représente un potentiel du même ordre de grandeur que celui des gouttières d'alignement.

Le 4 ème trimestre 2022 a marqué le début des ventes d'imprimantes Prodways pour cette application. Les revenus générés par ces clients restent pour l'instant peu significatifs à l'échelle du groupe mais pourraient constituer un moteur de croissance important à moyen-terme, notamment à travers les ventes de matières.

Perspectives et guidance

Prodways Group entame l'année 2023 avec confiance dans la bonne tenue de ses activités et la poursuite de la trajectoire de croissance de ses revenus. Le groupe vise à vendre un nombre d'imprimantes plus important pour le secteur médical et à continuer d'élargir sa base de clients pour la production de pièces à la demande.

Compte-tenu de la bonne orientation des activités, mais également d'une certaine prudence dans le contexte macro-économique actuel, Prodways Group se donne un objectif de croissance du chiffre d'affaires autour de +10% en 2023, sans compter les nouvelles acquisitions potentielles.

Le 1er trimestre 2023 est engagé sur une bonne dynamique, même s'il sera inférieur au 1 er trimestre 2022 en raison d'un effet de base défavorable (revenus exceptionnels réalisés en avance de phase en 2022).

[1] Catégorie des biens d'équipements

[2] Source Straumann Group

