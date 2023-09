PRODWAYS : 1er semestre 2023 : solidité financière et préparation de la croissance future

20 septembre 2023 à 18h

Prodways Group a réalisé des résultats conformes à ses attentes au 1 er semestre 2023 avec un chiffre d'affaires en croissance de +4%, permettant d'atteindre un niveau de revenus proche de celui de la même période l'an passé malgré l'effet de base défavorable. La marge d'EBITDA courant, qui s'établit à 11%, est inférieure à celle de l'an passé mais conforme avec les attentes du groupe au 1 er semestre grâce à une bonne maîtrise des marges et des coûts de structure.

Cette première partie de l'année a également permis de démontrer la capacité de Prodways à rester profitable et à conserver une saine discipline financière dans cette année 2023 de transition avec le lancement du plan BOOST. La société a généré 4,6 M€ de capacité d'autofinancement [1] et encaissé 4 M€ provenant de la cession de sa participation dans la société Biotech Dental.

Au global, le résultat net de la société s'établit à 3,6 M€, au-dessus du niveau du 1 er semestre 2022.

Compte de résultat du 1 er semestre 2023

(en millions d'euros) S1 2023 S1 2022 Variation

S1 2023

vs S1 2022 % Chiffre d'affaires 43,0 41,5 +1,6 +4%

-1% org. EBITDA courant [2] 4,8 7,9 -3,1 -39% Marge d'EBITDA courant 11% 19% - - Résultat d'exploitation 2 2,4 5,4 -3,0 -55% Résultat opérationnel 4,7 5,1 -0,4 -7% Résultat financier, impôts et minoritaires -1,2 -1,6 +0,5 -28% Résultat net part du groupe 3,6 3,5 +0,1 +3%

Une croissance du chiffre d'affaires de +4% au 1 er semestre 2023

Les chiffres d'affaires 1 er semestre 2023 s'établit à un bon niveau compte-tenu du retour à une saisonnalité plus normale en ce début d'année [3] .

Dans la division Systems , les revenus sont inférieurs de 9% au 1 er semestre 2022, notamment en raison de l'effet de base défavorable sur l'activité de Logiciels 3D. Cet effet est partiellement compensé par la bonne tenue des ventes récurrentes de Matières 3D, qui constituent année après année un socle de revenus solide.

La division Products s'inscrit dans une bonne dynamique depuis le début de l'année, avec une croissance de +26% au 1 er semestre 2023, dont +12% de croissance organique. Cette performance est portée par la hausse des commandes en Digital Manufacturing, tant en France qu'en Allemagne, la poursuite de la croissance de l'audiologie et la croissance externe avec l'acquisition d'Auditech en 2022.

Un communiqué dédié sur le chiffre d'affaires du 1 er semestre 2023 a été publié le 24 juillet ( lien vers le communiqué ).

Une marge d'EBITDA courant de 11%

Prodways Group a réalisé un EBITDA courant de 4,8 M€ au 1 er semestre 2023, en-dessous du niveau de l'an passé mais conforme à ses attentes dans cette année 2023 de transition et d'investissement.

Cette baisse de profitabilité par rapport au 1 er semestre 2022 s'explique par l'effet de base défavorable dû à la saisonnalité anormale en 2022, l'impact exceptionnel de +900 k€ lié à l'abandon d'une créance l'an passé et par l'augmentation de la masse salariale, annoncée depuis plusieurs mois dans le contexte du lancement du plan BOOST.

La marge d'EBITDA courant ressort ainsi à 11% grâce à la bonne tenue de la marge brute du groupe, qui se maintient autour de 50%, et la maitrise de coûts de structure.

Résultat d'exploitation par division [4]

(en millions d'euros) S1 2023 S1 2022 Variation

M€ Variation

% Systems Chiffre d'affaires 24,0 26,4 -2,5 -9% EBITDA courant 2,5 6,0 -3,5 -58% Marge d'EBITDA courant (%) 10% 23% -12 pts - Résultat d'exploitation 1,7 5,0 -3,3 -66% Products Chiffre d'affaires 19,1 15,3 +3,9 26% EBITDA courant 3,0 2,3 +0,7 30% Marge d'EBITDA courant (%) 16% 15% +0,6 pts - Résultat d'exploitation 1,4 0,8 +0,6 n.a

Un résultat net en progression

Le maintien d'une saine profitabilité, combinée à la cession d'une participation minoritaire dans la société Biotech Dental Smilers, permet à Prodways Group de réaliser un résultat de net en part du groupe de 3,6 M€ au 1 er semestre 2023, légèrement au-dessus du niveau de l'an passé.

Cette participation avait été acquise en 2014 pour 1,1 M€ dans un contexte d'émergence de l'impression 3D pour la production de gouttières d'alignement orthodontique. Elle a généré un encaissement de 4 M€ en avril 2023 et une plus-value significative de 2,9 M€.

Cet investissement a permis de nouer un partenariat de long-terme avec Biotech Dental, qui est devenu le champion français des soins dentaires hautement technologiques en introduisant chez les dentistes le flux numérique. La société s'est notamment appuyée sur la technologie MOVINGLight® développée par Prodways, combinée aux nouveaux développements de matières 3D dédiées à l'orthodontie.

Cette cession est intervenue à l'occasion d'une prise de participation majoritaire dans Biotech Dental par le géant américain du médical Henry Schein, également client de Prodways Group. Ce client a d'ailleurs récemment commandé 3 nouvelles imprimantes MovingLight LD20 pour compléter sa capacité de production, qui s'élève désormais à 17 imprimantes.

Prodways maintient une position financière solide

Prodways Group a généré 4,6 M€ de capacité d'autofinancement [5] au 1 er semestre 2023, démontrant sa compétence pour convertir efficacement ses résultats en trésorerie et à financer son plan de développement.

Cette performance est partiellement compensée par le pic anormalement élevé du besoin en fonds de roulement au 30 juin 2023 (+1,5 M€ par rapport au 31 décembre 2022), dû à l'harmonisation des outils comptables du groupe ayant entrainé des retards de paiement. Le besoin en fonds de roulement devrait diminuer d'ici la fin de l'année 2023.

En conséquence, la situation financière de Prodways Group reflète une nouvelle fois la discipline dont le groupe fait preuve depuis de nombreuses année. Avec 15 M€ de trésorerie disponible, Prodways Group a une dette nette 5 de 0,9 M€ (contre 3,3 M€ fin 2022).

Les états financiers consolidés sont disponibles en annexe à la fin de ce communiqué.

Perspectives : des signaux positifs pour 2024

Malgré la revue des perspectives 2023 à la baisse durant cette année de préparation et de transition, les différentes actions déployées en interne et avec les clients du groupe depuis le début de l'année amènent Prodways à partager sa confiance dans la trajectoire de croissance future. Les projets industriels d'envergure en cours de négociations avancent avec différentes évaluations techniques réussies qui permettent de franchir des jalons. En cas de nouveaux succès commerciaux importants, une partie de ces travaux pourrait se transformer en commandes vers la fin de l'année 2023 ou le début d'année 2024 avec plusieurs dizaines de commandes d'imprimantes MovingLight® à la clé, associées à d'importants volumes de matières 3D.

Les signaux concernant la consommation de matières 3D sont également bien orientés pour les clients existants. Plusieurs gros consommateurs du groupe ont d'ores et déjà affiché leurs intentions d'augmenter leurs consommations à travers des contrats cadres pour des livraisons croissantes de matières en 2024.

Le début de l'expansion géographique de l'activité de Software 3D a débuté au 1 er semestre en Allemagne et au Royaume-Uni et permet d'adresser un nouveau tissu de PME industrielles dans la zone de couverture de Prodways pour ses imprimantes 3D et services d'impression à la demande.

Les activités à cycle de vente plus court se préparent actuellement pour accroitre leur capacité de production en 2024 et pour suivre la tendance d'augmentation du nombre de clients, qui devrait être renforcée par la dynamisation des équipes commerciales. L'activité Digital Manufacturing s'est équipée d'une nouvelle imprimante au deuxième trimestre et l'activité audiologie optimise l'organisation des prises d'empreinte des utilisateurs finaux ainsi que les flux de production.

La performance du 1 er semestre 2023 confirme les perspectives de revenus et de profitabilité communiquées en juin pour l'année 2023, de l'ordre de +5% de croissance des revenus et autour de 8% de marge d'EBITDA courant.

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, notamment dans le domaine médical.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 81 millions d'euros.

Plus d'informations sur https://www.prodways-group.com

Avertissement

Les communiqués de Prodways Group peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d'objectifs. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de Prodways Group. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou non, et d'éléments aléatoires et d'autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité du Groupe à atteindre ses objectifs sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Rapport financier disponible sur le site internet de Prodways Group ( www.prodways-group.com ). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D'autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de nos objectifs. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de Prodways Group ou de ses filiales dans un quelconque pays.

Annexes

Définition des indicateurs de performance alternatifs

EBITDA courant : Résultat opérationnel avant « dotations nettes aux amortissements et provisions », « autres éléments du résultat opérationnel » et « quote-part dans les résultats des entreprises associées »

Résultat d'exploitation : Résultat opérationnel avant « autres éléments du résultat opérationnel » et « quote-part dans les résultats des entreprises associées ».

Dette / Trésorerie nette : Dette nette / Trésorerie nette incluant l'autocontrôle, hors dette de loyers IFRS 16

Capacité d'autofinancement : Flux de trésorerie généré par l'activité avant variation du besoin en fonds de roulement et après neutralisation du coût de l'endettement financier net et des impôts.

Compte de résultat consolidé

(en milliers d'euros) S1 2023 S1 2022 Chiffre d'affaires 43 031 41 470 Production immobilisée 487 1 116 Production stockée (347) 111 Autres produits de l'activité 183 1 066 Achats consommés (21 792) (20 448) Charges de personnel (16 755) (15 298) Impôts et taxes (299) (326) Dotations aux amortissements et aux provisions nettes des reprises (2 358) (2 494) Autres charges d'exploitation nettes des produits 291 195 RÉsultat d'EXPLOITATION 2 441 5 393 Autres éléments du résultat opérationnel 2 278 (393) Quote-part dans les résultats des entreprises associées - 71 RÉsultat opÉrationnel 4 719 5 071 Intérêts financiers relatifs à la dette brute (169) (112) Produits financiers relatifs à la trésorerie et équivalents - - Coût de l'endettement financier net (a) (169) (112) Autres produits financiers (b) 29 150 Autres charges financières (c) (123) (134) Charges et produits financiers (d=a+b+c) (263) (97) Impôt sur le résultat (909) (1 504) RÉsultat après impôts des activitÉs poursuivies 3 547 3 470 Résultat net des activités non poursuivies - - RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 3 547 3 470 RESULTAT ATTRIBUABLE AUX ACTIONNAIRES DE LA MERE 3 566 3 468 RESULTAT ATTRIBUABLE AUX PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTROLE (19) 2 Nombre moyen d'actions 51 442 228 51 210 638

Tableau de flux de trésorerie

(en milliers d'euros) S1 2023 S1 2022 RÉsultat net des activitÉs poursuivies 3 547 3 470 Charges et produits calculés 2 841 1 835 Elim. des résultats de cession et des pertes et profits de dilution (2 885) 17 Elim. du résultat des mises en équivalence - (71) CapacitÉ d'autofinancement (avant neutralisation du coût de l'endettement financier net et des impôts) 3 503 5 251 Coût de l'endettement financier net 169 112 Charge d'impôt 909 1 504 CapacitÉ d'autofinancement (après neutralisation du coût de l'endettement financier net et des impôts) 4 581 6 867 Impôts versés (916) (853) Variation du besoin en fonds de roulement (1 553) (3 362) Flux net de trÉsorerie gÉnÉrÉ par l'activitÉ (a) 2 112 2 652 Opérations d'investissement Acquisition immobilisations incorporelles et corporelles (1378) (1 603 Cession immobilisations corporelles et incorporelles 4 11 Acquisition & cession immobilisations financières (6) 35 Trésorerie nette / acquisitions et cessions de filiales 2899 (225) Flux net de trÉsorerie liÉ aux opÉrations d'investissement (B) 1 519 (1 782) Opérations de financement Opérations sur le capital (augmentation, apports, dividendes, autres) (30) 22 Encaissements provenant d'emprunts - 2 968 Remboursement d'emprunts et dettes de loyers (2 909) (1 840) Coût versé de l'endettement financier net (153) (112) Flux net de trÉsorerie liÉ aux opÉrations de financement (C) (3 092) 1 038 Flux de trÉsorerie gÉnÉrÉ par les activitÉs poursuivies

(D= A+B+C) 539 1 907 Flux de trésorerie généré par les activités non poursuivies - - Variation de trÉsorerie 539 1 907 Incidence des variations de taux de change (4) 36 TrÉsorerie à l'ouverture 14 096 16 897 TrÉsorerie à la clôture 14 631 18 841

Bilan consolidé

(en milliers d'euros) 30/06/2023 31/12/2022 Actifs non courants 75 137 74 382 Écarts d'acquisition 45 981 45 981 Immobilisations incorporelles 12 198 12 360 Immobilisations corporelles 16 304 15 206 Participations dans les entreprises associées - - Autres actifs financiers 653 647 Actifs d'impôt différé 1 188 Actifs courants 43 965 43 607 Stocks nets 8 662 9 157 Créances clients nettes 15 124 15 877 Actifs sur contrats 56 53 Autres actifs courants 4 012 3 173 Actifs d'impôt exigible 1 473 1 242 Trésorerie et autres équivalents 14 638 14 104 Actifs détenus en vue de la vente 1 139 Totaux de l'actif 119 102 119 128

(en milliers d'euros) 30/06/2023 31/12/2022 Capitaux propres (part du groupe) 70 861 67 063 Intérêts minoritaires 88 131 Passifs non courants 19 262 20 012 Provisions long terme 775 803 Dettes financières à long terme - à plus d'un an 11 936 13 557 Dettes de loyer – à plus d'un an 5 810 4 885 Impôts différés 741 767 Passifs courants 28 891 31 922 Provisions court terme 1 142 1 174 Dettes financières à long terme - à moins d'un an 3 745 3 963 Dettes de loyer – à moins d'un an 1 913 1 661 Dettes fournisseurs d'exploitation 8 524 10 443 Passifs sur contrats 737 1 397 Autres passifs courants 12 409 12 827 Passifs d'impôt exigible 422 457 Totaux du passif 119 102 119 128

[1] Capacité d'autofinancement après neutralisation du coût de l'endettement financier net et des impôts et avant variation du BFR

[2] Voir le glossaire en annexe pour une définition des indicateurs alternatifs de performances

[3] Pour rappel, le S1 2022 avait bénéficié de revenus exceptionnellement élevés par anticipation sur le S2 2022 dans la division Systems.

[4] La somme des agrégats des deux divisions doit être complétée des éliminations intra-groupes et de la structure pour obtenir le résultat consolidé présenté plus haut.

[5] Voir le glossaire en annexe pour une définition des indicateurs

