Prodware: chiffre d'affaires en hausse de 10,8% à périmètre constant en 2024

(AOF) - Prodware annonce avoir réalisé un chiffre d’affaires de 668,6 millions d'euros contre 356,5 millions d'euros en 2023, soit une croissance de 87,6% (10,8% à périmètre constant). Le spécialiste de la transformation digitale des ETI, grandes entreprises et administrations souligne l’accélération au second semestre (+23,7%), témoignant du bon positionnement de la société dans ses deux niches de marchés que sont la Business Application et le Managed and Staffing Sourcing.

"Conformément aux enjeux de son plan stratégique 2024-2026", Prodware prévoit de poursuivre en 2025 "l'accompagnement de ses clients dans leur transformation digitale en leur offrant les meilleures solutions hébergées dans le cloud, dotées d'intelligence artificielle et privilégiant une approche sectorielle pour s'adapter au mieux à leurs attentes".

Grâce à des partenariats stratégiques avec Microsoft ou Sage, la société "se positionne comme un acteur incontournable de l'accompagnement de ses clients au travers d'une logique de One Stop Shop, avec un maillage fort dans toute l'Europe".

