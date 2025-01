Procter & Gamble: Native lance une collection avec Jarritos information fournie par Cercle Finance • 02/01/2025 à 16:55









(CercleFinance.com) - Procter & Gamble annonce que sa société Native va lancer des produits en édition limitée en partenariat avec Jarritos, avec 'des saveurs fruitées emblématiques de la marque mexicaine'.



Cette collection comprend des produits de soins personnels tels que déodorants, gels douche, lotions, shampooings et après-shampooings, disponibles en parfums pastèque, fruit de la passion, mandarine et ananas.



Selon Chris Talbott, directeur général de Native, cette collaboration vise à offrir ' des expériences sensorielles uniques et authentiques '.



P&G précise que ' chaque produit est vegan, sans sulfates, parabènes, colorants et non testé sur les animaux. '







