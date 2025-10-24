Procter & Gamble en hausse après avoir dépassé ses estimations grâce à la résistance de la demande de produits de beauté et de soins capillaires

24 octobre - ** Les actions du géant des biens de consommation Procter & Gamble < PG.N > augmentent d'environ 1 % à 152,66 $ ** Dépasse les attentes des analystes pour les revenus et les bénéfices du 1er trimestre, les consommateurs ayant acheté ses produits de beauté et de coiffure

** La société annonce un chiffre d'affaires de 22,39 milliards de dollars pour le 1er trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 22,18 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** L'entreprise annonce un bénéfice par action de base pour le 1er trimestre de 1,99 $, contre des estimations de 1,90 $

** PG s'attend maintenant à ce que les coûts liés aux tarifs douaniers s'élèvent à environ 400 millions de dollars après impôts, contre une estimation antérieure de 800 millions de dollars en juillet, grâce à la levée par le Canada des droits de rétorsion sur les produits américains

** A la dernière clôture, l'action PG a baissé de ~9,3 % depuis le début de l'année