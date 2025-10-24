 Aller au contenu principal
Procter & Gamble en hausse après avoir dépassé ses estimations grâce à la résistance de la demande de produits de beauté et de soins capillaires
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 16:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

24 octobre - ** Les actions du géant des biens de consommation Procter & Gamble < PG.N > augmentent d'environ 1 % à 152,66 $ ** Dépasse les attentes des analystes pour les revenus et les bénéfices du 1er trimestre, les consommateurs ayant acheté ses produits de beauté et de coiffure

** La société annonce un chiffre d'affaires de 22,39 milliards de dollars pour le 1er trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 22,18 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** L'entreprise annonce un bénéfice par action de base pour le 1er trimestre de 1,99 $, contre des estimations de 1,90 $

** PG s'attend maintenant à ce que les coûts liés aux tarifs douaniers s'élèvent à environ 400 millions de dollars après impôts, contre une estimation antérieure de 800 millions de dollars en juillet, grâce à la levée par le Canada des droits de rétorsion sur les produits américains

** A la dernière clôture, l'action PG a baissé de ~9,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

PROCTER&GAMBLE
152,575 USD NYSE +0,21%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

