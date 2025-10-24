Procter & Gamble dépasse ses estimations grâce à la bonne tenue de la demande de produits de beauté et de soins capillaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 octobre - ** Les actions du géant des biens de consommation Procter & Gamble < PG.N > augmentent d'environ 3 % à 155,34 $ avant le marché

** Dépasse les attentes des analystes pour les revenus et les bénéfices du 1er trimestre, les consommateurs s'étant concentrés sur les soins personnels et ayant acheté ses produits de beauté et de coiffure

** La société annonce un chiffre d'affaires de 22,39 milliards de dollars pour le premier trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 22,18 milliards de dollars (données compilées par LSEG)

** Le bénéfice par action de base du 1er trimestre s'élève à 1,99 $, contre des estimations de 1,90 $ par action

** PG s'attend maintenant à ce que les coûts liés aux tarifs douaniers s'élèvent à environ 400 millions de dollars après impôts, contre une estimation antérieure de 800 millions de dollars en juillet, grâce à la levée par le Canada des droits de rétorsion sur les produits américains

** À la dernière clôture, l'action PG a baissé de ~9,2 % depuis le début de l'année