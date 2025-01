Procter & Gamble: BPA en légère hausse au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 13:22









(CercleFinance.com) - Procter & Gamble publie un BPA ajusté en progression de 2% à 1,88 dollar au titre de son deuxième trimestre 2024-25, un peu au-dessus des attentes, pour des revenus de 21,9 milliards de dollars, en croissance de 2% en données totales et de 3% en organique.



Le groupe de produits de consommation courante, détenteur entre autres des marques Gillette, Pampers, Ariel et Oral-B, explique que cette croissance organique est due pour deux points à une augmentation des volumes et un point à un mix géographique favorable.



Sur ces bases, Procter & Gamble confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice en cours, à savoir un BPA ajusté en croissance de 5 à 7% à entre 6,91 et 7,05 dollars, ainsi qu'une croissance organique de ses revenus entre 3 et 5%.





