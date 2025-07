Procter & Gamble: BPA accru de 6% au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 13:25









(Zonebourse.com) - Le géant des produits de consommation courante Procter & Gamble (P&G) dévoile un BPA ajusté en progression de 6% à 1,48 dollar au titre des trois derniers mois de son exercice 2024-25, battant ainsi le consensus de marché.



A 20,9 milliards de dollars, les revenus du détenteur des marques Gillette, Pampers, Ariel et Oral-B ont augmenté de 2% au total comme en organique, avec des effets mix et prix d'un point chacun, tandis que ses volumes sont restés stables.



Affichant sur l'ensemble de 2024-25 un BPA ajusté de 6,83 dollars et une croissance organique de ses ventes de 2%, le groupe anticipe des fourchettes-cibles allant respectivement de 6,83 à 7,09 dollars et de 0 à +4% pour l'exercice qui commence.



Par ailleurs, P&G a fait part lundi de la nomination de Shailesh Jejurikar, actuellement COO, comme futur CEO à partir du 1er janvier 2026. Il succèdera alors à Jon Moeller qui deviendra président exécutif du conseil d'administration.





