Procter & Gamble: abaissement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - Procter & Gamble fait part d'un abaissement de ses objectifs pour l'exercice en cours, tablant désormais sur un BPA ajusté en croissance de 2 à 4% à entre 6,72 et 6,82 dollars, ainsi que sur une croissance organique de ses revenus de l'ordre de 2%.



Sur son troisième trimestre 2024-25, le groupe de produits de consommation courante a réalisé un BPA ajusté en progression de 1% à 1,54 dollar, pour des revenus de 19,8 milliards de dollars, en repli de 2% au total mais en hausse de 1% en organique.



Le détenteur entre autres des marques Gillette, Pampers, Ariel et Oral-B, explique que cette timide croissance organique est due uniquement à des augmentations de prix, alors que les volumes ont stagné et que l'effet mix s'est révélé neutre.





