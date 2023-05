Private Corner renforce ses fonds propres avec l’arrivée de Armen à son capital

(AOF) - Private Corner, première plateforme digitale française, dédiée aux spécialistes de la gestion privée, qui institutionnalise l’investissement en private equity pour les particuliers, annonce une prise de participation minoritaire d’Armen à son capital pouvant aller jusqu’à 30%. Fondée en 2020, par Estelle Dolla, Thomas Renaudin et Yves Caron, Private Corner est une société de gestion digitale agréée par l’AMF et pionnière sur son marché.

Avec sa plateforme digitale intégrée, les conseils en gestion privée sont en mesure de proposer à leurs clients une sélection de fonds de capital investissement de premier plan, généralement réservés aux investisseurs institutionnels.

Aujourd'hui, la société gère plus de 25 fonds et a collecté plus de 400 millions d'euros grâce à un réseau de 250 partenaires distributeurs (conseillers en gestion de patrimoine, family offices, banques privées) auprès de 1800 investisseurs privés.