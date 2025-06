Private Corner dévoile un fonds de co-investissement secondaire avec Committed Advisors

(AOF) - Private Corner, société de gestion digitale française de private equity dédiée aux spécialistes de la gestion privée, élargit son offre de private equity secondaire. Elle lance le fonds Committed Advisors Global Opportunities majoritairement exposé à la stratégie dédiée aux transactions de fonds de continuation de Committed Advisors, gérant mondial de premier plan du secondaire mid-market avec plus de 6,5 milliards d'euros d'actifs sous gestion.

Par l'intermédiaire de Committed Advisors Global Opportunities géré par Private Corner, des investisseurs privés, à travers leurs conseillers financiers, pourront investir à partir de 100 000 euros dans ce nouveau fonds dédié au co-investissement secondaire.

Ce fonds agrège les souscriptions d'investisseurs privés (personnes physiques et morales) dans un véhicule structuré sous forme de fonds d'investissement professionnel spécialisé (FIPS) qui investira dans la stratégie secondaire dédiée aux opérations de GP Led, Committed Advisors GP Strategies Fund II (minimum 80%).

Afin d'optimiser la performance du fonds, une exposition à des co-investissements dans des transactions de fonds de continuation majoritairement " single asset ", complétera la stratégie d'investissement du FIPS dans la limite de 20%.

Committed Advisors se positionne sur des actifs matures, sans recours à l'effet de levier, et vise des distributions rapides. L'objectif est de construire un portefeuille diversifié d'une centaine de sociétés (essentiellement small et midcap) avec une exposition géographique mondiale (85% US et Europe, 15% Asie et reste du monde) et multi-sectorielle au travers des transactions de fonds de continuation.