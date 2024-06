Prismaflex : redressement des comptes annuels

(AOF) - Le Groupe Prismaflex International a réalisé sur l’exercice 2023-2024, clos fin mars, un résultat net, part du groupe, de 0,6 million d’euros contre une perte du même ordre au cours de l’exercice précédent. Le redressement du taux de marge brute et la bonne maîtrise des charges opérationnelles ont profité à l'Ebitda courant, qui a bondi de 80% à 3,6 millions d’euros, soit 7% du chiffre d'affaires. Le chiffre d’affaires du spécialiste de la fabrication industrielle de panneaux d'affichage et de l'impression numérique grand format a reculé de 9,8% à 51,7 millions d’euros.

Il a baissé de 8,3% à taux de change constants.

Le free cash-flow positif de 2 millions d'euros a permis de poursuivre la réduction de l'endettement financier. Les dettes financières nettes (hors impact IFRS 16) s'élèvent à 8,7 millions contre 10,4 millions d'euros, un an plus tôt.

Prismaflex International démarre l'exercice 2024-2025 avec un carnet de commandes de 7,8 millions d'euros au 31 mars 2024, dont 4 millions d'euros en "Hardware" et 3,8 millions d'euros en "Print". La Division "Hardware" vise un retour à la croissance en cours d'exercice. La Division "Print" continue de concentrer ses efforts sur le segment principal "Communication" avec une demande toujours solide et en phase avec les années précédentes.

Prismaflex vise ainsi à renouer au global avec la croissance sur l'exercice 2024-2025, notamment au second semestre, et entend conforter sa trajectoire rentable en poursuivant ses efforts d'optimisation opérationnelle.

