Prisma Media a racheté le groupe Côté Maison

Prisma Media, numéro un de la presse magazine en France détenu par le mastodonte des médias Vivendi, a racheté le groupe Côté Maison, éditeur spécialisé dans la décoration haut de gamme, a annoncé Prisma Media vendredi.

( AFP / MARTIN BUREAU )

"Prisma Media se réjouit d'avoir finalisé aujourd'hui (vendredi) le rachat du groupe Côté Maison, à l'issue de négociations exclusives initiées en août dernier", indique l'acquéreur dans un communiqué. Le montant de la transaction n'est pas précisé.

Fondé il y a plus de quarante ans, Côté Maison emploie 20 collaborateurs et génère environ 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il édite quatre magazines (Maison Côté Sud, Maison Côté Ouest, Maison Côté Est, Vivre Côté Paris), exploite une plateforme de e-commerce consacrée à la vente d'articles d'intérieur et organise des événements dans l'univers de la décoration.

"Prisma Media confirme, avec cette nouvelle acquisition, sa volonté de bâtir un pôle luxe éditorial puissant et ambitieux", souligne le groupe de presse magazine. Il a déjà en lancé en mars la version française du magazine de mode féminin américain Harper's Bazaar et pris en mai une participation majoritaire dans Milk, société éditrice de magazines dans la décoration et la mode.

Prisma Media détient également Télé-Loisirs, Voici, Femme Actuelle et Geo, mais a dû céder Gala au groupe Figaro à la mi-novembre.

C'était une des conditions posées par la Commission européenne pour que Vivendi, contrôlé par la famille du milliardaire Vincent Bolloré, puisse racheter le groupe Lagardère, détenteur notamment de la station de radio Europe 1, du magazine Paris Match et de l'hebdomadaire JDD.