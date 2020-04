Prise d'effet du regroupement des actions de GAUSSIN SA



GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) annonce aujourd'hui la finalisation de l'opération de regroupement de ses actions par échange d'une action nouvelle contre 10 actions existantes.



Les actions anciennes (code ISIN : FR0010342329) ont été radiées du marché Euronext Growth Paris après la clôture du marché le 22 avril 2020 et ont été remplacées par les actions nouvelles (code ISIN : FR0013495298) le 23 avril 2020. Le code mnémonique (ALGAU) reste inchangé.



La valeur nominale de l'action a été augmentée proportionnellement à la parité de regroupement en passant de 0,10 euro à 1 euro.



Le capital social de la Société s'élevant à 22.336.981 euros est désormais divisé en 22.336.981 actions ordinaires d'une valeur nominale de 1 euro chacune.



Le nombre d'actions ordinaires sous-jacentes aux valeurs mobilières en cours (BSAR, BSA 2016NC) et le nombre d'actions gratuites ont été ajustés en conséquence.



Cet ajustement technique est purement arithmétique et sans impact sur la valeur du portefeuille d'actions GAUSSIN détenu par les actionnaires.



Pour plus d'informations sur le regroupement, les actionnaires sont invités à consulter l'avis de regroupement d'actions publié au BALO le 11 mars 2020 (disponible ici) ou le communiqué de presse publié le 12 mars 2020 disponible sur le site internet de la Société (consultable ici).