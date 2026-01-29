Priorité stratégique au minage de Bitcoins et publication des comptes semestriels au 30 septembre 2025

● L'acquisition de Bitcoins (Acquire) a aujourd’hui atteint un premier palier et l’objectif est

d'accroître les achats en ayant recours au financement non dilutif

● Le minage de Bitcoins (Earn) génère des rendements de l’ordre de 18-20% par an avec un

Bitcoin à $90 000 et l’objectif est d’augmenter le nombre de serveurs en utilisant tout mode

de financement attractif tels les prêts à amortissements constants ou prêts remboursables

in fine

● Le monde virtuel (Create) n’a pas été ouvert au public sur le semestre et, à court terme, fait

donc l’objet d’une dépréciation comptable significative au 30 septembre 2025

● En conséquence de cette décision de dépréciation comptable, le résultat net consolidé au 30

septembre 2025 ressort à - 12 M€

● Compte tenu des rendements obtenus, CBI a décidé de privilégier à court terme le minage de

Bitcoins, tout en travaillant avec Blockware Solutions à une activité nouvelle, à savoir

l’extension de la plateforme de minage aux locations de serveurs pour l’intelligence

artificielle