Principal AM s'intéresse aux petites capitalisations américaines et à l'Amérique latine

(AOF) - "Les valorisations des actions du monde entier sont tendues, caractérisées par des niveaux record ou presque record aux États-Unis, en Europe et au Japon". Tel est le constat de Seema Shah, cheffe de la stratégie mondiale chez Principal Asset Management. Mais fait-elle remarquer, noyées parmi ces valorisations élevées, des zones d’opportunités émergent.

Le gestionnaire d'actifs cite en particulier les petites capitalisations américaines. Aux États-Unis, le contraste entre les valorisations tendues des grandes capitalisations et les chiffres (légèrement) plus attrayants pour les petites et moyennes capitalisations suggère un point de pivot potentiel pour les investisseurs. Pour Seema Shah, l'attrait des petites capitalisations est susceptible d'être renforcé par la combinaison idéale d'un atterrissage en douceur et de réductions des taux imminentes.

La cheffe de la stratégie met également en avant l'Amérique latine. "Les investisseurs doivent garder un œil sur l'Amérique latine, qui bénéficie actuellement de certaines des valorisations les plus attrayantes au monde. Si l'on ajoute à cela ses fondamentaux positifs, un argumentaire solide en faveur de l'investissement dans la région commence à se dessiner", explique-t-elle.