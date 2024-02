Principal AM : "la dernière ligne droite vers l'objectif de la Fed s'avérerait chaotique"

(AOF) - "Depuis le début de l'année 2024, les marchés se rendent progressivement compte de l'irréalisme que représente la combinaison idéale d'un atterrissage économique en douceur et de réductions agressives des taux de la Fed. Le rapport de janvier sur l'indice des prix à la consommation (IPC) et celui sur l'Indice des prix à la production (IPP), ont tous les deux clairement montré que la dernière ligne droite vers l'objectif de la Fed d'une inflation à 2 % s'avérerait chaotique, frustrante et difficile", explique Seema Shah, cheffe de la stratégie mondiale chez Principal Asset Management.

La dernière parution de l'IPC américain a montré que l'inflation annuelle de base n'a pas baissé, mais qu'elle se stabilise à 3,9 % en janvier. Cette révélation dérangeante sur l'inflation a été renforcée par la parution de l'IPP de janvier, plus élevé que prévu en raison d'une hausse considérable du coût des services, assénant le coup de grâce aux prévisions de désinflation 'tout en douceur' du marché.

"Le maintien de la solidité des données économiques, comme le montrent clairement un certain nombre d'indicateurs d'activité, en particulier le rapport sur l'emploi de janvier, indique qu'il est peu probable que les pressions sur les prix s'érodent rapidement", estime Seema Shah.

La Fed a souligné la nécessité de preuves supplémentaires d'une persistance de la désinflation avant de pouvoir réduire les taux directeurs.

"En l'état actuel des choses, une réduction en mars, voire même en mai, n'est pas envisageable. Les évaluations des prix du marché sont désormais passées de sept à huit réductions de taux cette année à une attente plus réaliste de trois à quatre réductions à partir du milieu de l'année, se conformant au bout du compte à notre propre opinion", conclut la stratège.