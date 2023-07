Primonial REIM reprend en gestion la totalité du patrimoine d’immobilier santé d’Icade

Les équipes d'Icade Santé, composées de 42 collaborateurs, rejoignent les équipes de Primonial REIM et restent en charge de la gestion déléguée du portefeuille immobilier.

Primonial REIM reprend également la gestion du portefeuille Icade Healthcare Europe valorisé à 850 millions d'euros et qui a vocation à être cédé selon un calendrier permettant d'en optimiser la valorisation d'ici fin 2024.

(AOF) - Faisant suite à l’accord d’exclusivité signé le 13 mars 2023, Primonial REIM annonce le closing de la première phase de l’acquisition de 64% de la participation d’Icade dans Icade Santé pour un montant de 1,4 milliard d’euros. Dans le cadre de cette transaction, Primonial REIM reprend la gestion des actifs immobiliers détenus par Icade Santé/Praemia Healthcare valorisé à 6,2 milliards d'euros et constitué d'un portefeuille très qualitatif, unique en France, principalement composé d'établissements court séjour (cliniques MCO).

