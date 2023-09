Primonial lance le FCPR Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities

Sérénipierre, l'un des contrats d'assurance vie phare de Primonial, avec 4,8 milliards d'euros d'encours en 2022, complète ainsi son offre de classes d'actifs. Ce contrat au fort ADN immobilier dispose déjà de deux fonds en euros, de nombreuses unités de compte immobilières et financières, à l'image de fonds obligataires datés, de produits structurés ou encore d'un mandat de gestion.

L'intégration de ce fonds permet ainsi au contrat Sérénipierre de proposer une diversification plus importante et un nouveau potentiel de performance.

Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities FCPR permet aux investisseurs particuliers d'accéder au private equity de qualité institutionnelle, dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, et avec un mécanisme de liquidité sur la classe d'actif. Les investissements sont à 80% réalisés sur le marché primaire.

(AOF) - Primonial, enrichit son offre avec le FCPR Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities, disponible en primauté dans le contrat d’assurance vie Sérénipierre assuré par Suravenir (filiale d’assurance vie et prévoyance du Crédit Mutuel Arkéa) et avec Edmond de Rothschild Private Equity (France). Après le lancement de PrimoPacte en 2019, Primonial poursuit le développement de son offre en matière de Private Equity afin d'accroitre l'accessibilité de cette classe d'actifs aux investisseurs particuliers.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.