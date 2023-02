PRI: Les émissions de CO2 des hedge funds en discussions

(NEWSManagers.com) - Un groupe de discussion a été créé, le 16 décembre dernier, sur la plateforme collaborative des Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies (UN PRI), a constaté NewsManagers. Ce groupe phosphore sur la façon d’attribuer un niveau d’émissions de gaz à effet de serre aux investissements des hedge funds et vise à définir une méthodologie standardisée et commune.

Ni le protocole relatif aux gaz à effet de serre (protocole GHG) ni le Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), initiative qui a pour objectif d’élaborer une norme mondiale d'évaluation et de divulgation des émissions de CO2 associées aux prêts et aux investissements, n'incluent de méthodologie pour cette catégorie de gérants alternatifs.

Le groupe de réflexion est mené par Maha Fakih, de la Fondation de l'université Concordia basée à Montréal. Des représentants des hedge funds français Capital Fund Management et Boussard et Gavaudan participent entre autres à cette initiative.