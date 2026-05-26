Presse : Wall Street Journal - 26 mai

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Voici les principaux titres du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- L'ancien président de Seven & I Holdings 3382.T , Toshifumi Suzuki, qui a fait de 7-Eleven un phénomène mondial, est décédé d'une insuffisance cardiaque à l'âge de 93 ans. - Uber Technologies UBER.N a fait une offre de rachat de 10 milliards d'euros (11,63 milliards de dollars) pour Delivery Hero DHER.DE , a déclaré la société allemande, dans une initiative qui témoigne d'un appétit toujours vif pour les transactions dans le secteur de la livraison de repas. - Le capital-risqueur John Doerr estime que l'intelligence artificielle générative est le “plus grand tsunami” de l'innovation, la qualifiant de “plus grande avancée de tous les temps”. - Le constructeur automobile européen le plus valorisé, Ferrari

RACE.MI , a dévoilé son premier modèle entièrement électrique, la Luce, conçue en collaboration avec Jony Ive, au prix de 640 000 dollars. La Luce figurera parmi les Ferrari les plus chères qui ne font pas partie d'une série limitée. - CVC Capital Partners CVC.AS et le Groupe Bruxelles Lambert

GBLB.BR ont annoncé s'être associés pour lancer une offre visant à privatiser Recordati RECI.MI , avec une offre valorisant le laboratoire pharmaceutique italien à 10,73 milliards d'euros (soit 12,48 milliards de dollars).

(1 $ = 0,8598 euro)