 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Presse : Wall Street Journal - 26 mai
information fournie par Reuters 26/05/2026 à 07:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- L'ancien président de Seven & I Holdings 3382.T , Toshifumi Suzuki, qui a fait de 7-Eleven un phénomène mondial, est décédé d'une insuffisance cardiaque à l'âge de 93 ans. - Uber Technologies UBER.N a fait une offre de rachat de 10 milliards d'euros (11,63 milliards de dollars) pour Delivery Hero DHER.DE , a déclaré la société allemande, dans une initiative qui témoigne d'un appétit toujours vif pour les transactions dans le secteur de la livraison de repas. - Le capital-risqueur John Doerr estime que l'intelligence artificielle générative est le “plus grand tsunami” de l'innovation, la qualifiant de “plus grande avancée de tous les temps”. - Le constructeur automobile européen le plus valorisé, Ferrari

RACE.MI , a dévoilé son premier modèle entièrement électrique, la Luce, conçue en collaboration avec Jony Ive, au prix de 640 000 dollars. La Luce figurera parmi les Ferrari les plus chères qui ne font pas partie d'une série limitée. - CVC Capital Partners CVC.AS et le Groupe Bruxelles Lambert

GBLB.BR ont annoncé s'être associés pour lancer une offre visant à privatiser Recordati RECI.MI , avec une offre valorisant le laboratoire pharmaceutique italien à 10,73 milliards d'euros (soit 12,48 milliards de dollars).

(1 $ = 0,8598 euro)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CVC CPTL
13,2000 EUR Euronext Amsterdam +0,08%
DELIV HERO
38,080 EUR XETRA +1,28%
FERRARI
290,300 EUR MIL -6,35%
FERRARI
0,000 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
GBL
80,7500 EUR Euronext Bruxelles -1,46%
RECORDATI IND CHI
51,500 EUR MIL -0,10%
SEVEN & I HDGS
10,035 EUR Tradegate +0,25%
SEVEN & I HDGS
11,7500 USD OTCBB 0,00%
UBER TECH
71,830 USD NYSE -2,44%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,374 +46,67%
CAC 40
8 192,89 -0,79%
Pétrole Brent
98,88 +2,68%
KALRAY
12,9 -2,27%
SOITEC
168 -4,71%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank