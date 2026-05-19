Presse : Financial Times - 19 mai

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Voici les principaux titres du Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

À la une

* Standard Chartered va supprimer près de 8 000 emplois alors que l'utilisation de l'IA s'intensifie

* Google et Blackstone vont créer un groupe dédié à l'IA dans le cloud

* L'introduction en bourse de SpaceX devrait confier une participation de 20 milliards de dollars à un fonds spéculatif

* Elon Musk perd son procès contre OpenAI après deux heures de délibération du jury

Aperçu

* Standard Chartered STAN.L prévoit de supprimer plus de 15 % de ses emplois de back-office d'ici 2030 — soit environ 7 800 postes — alors que la banque axée sur l'Asie intensifie son utilisation de l'IA dans le cadre d'une nouvelle stratégie annoncée mardi par son directeur général, Bill Winters.

* Google (Alphabet) GOOGL.O et Blackstone BX.N ont annoncé lundi la création d'une activité de cloud computing dédiée à l'intelligence artificielle , soutenue par un investissement de 5 milliards de dollars de la part du gestionnaire d'actifs alternatifs.

* D1 Capital Partners, dirigée par Dan Sundheim, détiendra une participation d'une valeur d'environ 20 milliards de dollars si SpaceX est évaluée à 1 750 milliards de dollars, comme prévu.

* Lundi, un jury américain a donné tort à Elon Musk dans son procès contre OpenAI , estimant que la société d'intelligence artificielle n'était pas responsable envers la personne la plus riche du monde pour s'être prétendument écartée de sa mission initiale au service de l'humanité.