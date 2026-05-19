 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Presse : Financial Times - 19 mai
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 04:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres du Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

À la une

* Standard Chartered va supprimer près de 8 000 emplois alors que l'utilisation de l'IA s'intensifie

* Google et Blackstone vont créer un groupe dédié à l'IA dans le cloud

* L'introduction en bourse de SpaceX devrait confier une participation de 20 milliards de dollars à un fonds spéculatif

* Elon Musk perd son procès contre OpenAI après deux heures de délibération du jury

Aperçu

* Standard Chartered STAN.L prévoit de supprimer plus de 15 % de ses emplois de back-office d'ici 2030 — soit environ 7 800 postes — alors que la banque axée sur l'Asie intensifie son utilisation de l'IA dans le cadre d'une nouvelle stratégie annoncée mardi par son directeur général, Bill Winters.

* Google (Alphabet) GOOGL.O et Blackstone BX.N ont annoncé lundi la création d'une activité de cloud computing dédiée à l'intelligence artificielle , soutenue par un investissement de 5 milliards de dollars de la part du gestionnaire d'actifs alternatifs.

* D1 Capital Partners, dirigée par Dan Sundheim, détiendra une participation d'une valeur d'environ 20 milliards de dollars si SpaceX est évaluée à 1 750 milliards de dollars, comme prévu.

* Lundi, un jury américain a donné tort à Elon Musk dans son procès contre OpenAI , estimant que la société d'intelligence artificielle n'était pas responsable envers la personne la plus riche du monde pour s'être prétendument écartée de sa mission initiale au service de l'humanité.

Valeurs associées

ALPHABET-A
396,9400 USD NASDAQ +0,04%
BLACKSTONE
117,060 USD NYSE -0,74%
MICROSOFT
423,5400 USD NASDAQ +0,38%
STANDARD CHARTER
1 914,250 GBX LSE -0,38%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
110,5 +0,74%
CAC 40
7 987,49 0,00%
NANOBIOTIX
42,72 0,00%
INNATE PHARMA
1,948 0,00%
TOTALENERGIES
80,27 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank