Presque l'Accor parfait avec les investisseurs

accor Leisure Header (Crédit: / accor Hotel)

Quelle est la recette pour une journée investisseurs réussie? Se montrer optimiste sur les perspectives du secteur au-delà de l'année en cours, appuyer ses dires avec des projections chiffrées sur les taux de croissance et de rentabilité attendus à cinq ans, promettre davantage de discipline dans la gestion des coûts, ne pas annoncer de trop lourds investissements ni une grosse acquisition risquant de peser sur les futurs profits et, enfin, promettre un bon retour à l'actionnaire.

Lors de son récent investor day, Accor a coché toutes ces cases ! Les investisseurs ne jouent plus seulement la poursuite du rebond enclenché à partir de l'automne 2022, ils ont repris confiance dans une poursuite du redressement à moyen terme. D'abord le secteur, l'hôtellerie, a retrouvé le sourire grâce au retour de la clientèle internationale, notamment américaine. Il ne manque plus que les Chinois pour que le tableau soit parfait, et ils devraient progressivement revenir vers nos côtes. Accor a donc donné des prévisions précises de RevPar (revenus par chambre disponible): +15% à +20% en2023 et +3% à +4% par an en moyenne sur 2023-2027.

Le groupe a, ensuite, voulu rassurer sur sa capacité à se transformer sans effet négatif sur les comptes: la nouvelle organisation en deux branches distinctes, le Premium-Milieu de gamme-Economique (PM&E) d'un côté et le Luxe-Lifestyle de l'autre, se fera en douceur. «C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour Accor, car nous voulons donner une vraie autonomie de décision aux patrons de division», a expliqué Sébastien Bazin, le PDG, lors de la conférence de presse organisée en amont de la réunion avec les analystes. Donc pas de coûts de restructuration, mais une amélioration prévue de l'excédent brut d'exploitation.

Ebitda 2023 supérieur à 2019

L'Ebitda de cette année, espéré entre 920 et 960millions, devrait donc sensiblement dépasser le niveau de2019 (862millions). Pour la période 2023-2027, il est prévu un taux de croissance de ce résultat compris entre 9% et 12%. C'est clairement le Luxe-Life­style, bien plus rentable, qui sera le moteur de la future croissance des profits d'Accor.

Quant à la promesse de retour à l'actionnaire, elle a dépassé les attentes: 3milliards d'euros en cinq ans seront redistribués, à parts égales entre les dividendes et les rachats d'actions. Enfin, il se murmure que Sébastien Bazin pourrait, d'ici à la fin de son mandat, dans trois ans, scinder la branche Luxe-Lifestyle.

Nous conseillons l'achat du titre car la décote (autour de 25%) avec les acteurs américains du secteur devrait continuer de se réduire.