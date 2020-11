Présentations d'OSE Immunotherapeutics à la conférence annuelle SITC et à d'autres rencontres internationales en immuno-oncologie

Des présentations sur les cellules myéloïdes et le signal « Don't Eat Me », une voie de recherche émergente et innovante en immuno-oncologie



Nantes, le 9 novembre 2020, 18 heures - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE), annonce que la Société a été invitée à présenter les avancées de ses programmes de recherche et développement en immuno-oncologie lors de plusieurs conférences internationales en octobre et novembre. La large présence d'OSE Immunotherapeutics à des événements dédiés à la recherche scientifique sur le cancer confirme son expertise dans le domaine très attractif des cellules myéloïdes et des macrophages, identifiés comme étant des facteurs de mauvais pronostic en oncologie et dans les mécanismes d'échappement aux immunothérapies actuelles du cancer.